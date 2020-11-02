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場邊人語／太陽班底 籃網新戲

彭廣揚 

有多少成功的班底可以重來？

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA），目前正在和球員工會協商，期望於聖誕節之前能夠展開新的例行賽事。同時，有9支球隊已經確定更換主帥，其中8隊先後結束了尋覓的過程。

這些變臉的球隊是紐約尼克隊的62歲新帥提柏度（Thomas Joseph Thibodeau Jr.），布魯克林籃網隊的46歲主帥奈許（Steve Nash），59歲的費城76人隊主教練瑞佛斯（Doc Rivers）、43歲的洛杉磯快艇隊主教練盧泰隆 （Tyronn Lue）、61歲的紐奧良鵜鶘隊主教練史丹范甘迪（Stan Van Gundy）、55歲的芝加哥公牛隊總教練唐納文（Billy Donovan）、印第安那溜馬隊45歲的新教頭約克倫（Nate Bjorkgren）、47歲的休士頓火箭隊新教練西拉斯（Stephen Silas）；至於奧克拉荷馬成雷霆隊還在選帥。

籃網隊是於3月7日早上，新冠狀肺炎病毒疫情爆發之前，辭退總教練亞特金森（Kenny Atkinson），立即由45歲的沃恩（Jacque Vaughn）代理總教練，沃恩是後衛出身，在聖安東尼奧馬刺隊擔任過助理教練和帶領過奧蘭多魔術隊，這次臨危受任在十場比賽下指導棋，告捷七次，獲勝比例高達七成，竟然媲美球隊昔日總教練法蘭克（Lawrence Frank）和卡勒西摩（P.J. Carlesimo）的戰功。

球隊又於10月4日宣布聘請在南非出生，加拿大籍的奈許（Steve Nash）出任總教練，接著在10月30日繼續宣布，聘請沃恩、尤多卡（Ime Udoka）、丹東尼（Mike D'Antoni)，史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）為助理教練。 

亞特金森在籃網隊指導戰績為118勝190敗，他曾經親自帶領投入「開發」球星業務，得意弟子是6呎3吋的後衛林書豪和身高6呎4吋的控球後衛羅素（D'Angelo Russell）；他在紐約的籃網隊完成階段性「重建」任務之後，計畫西行到加州洛杉磯，加入快艇隊的教練團，襄助進行球隊人力資源發展相關工作。

奈許是於1996年6月26日，由鳳凰城太陽隊在選秀活動中，以第1輪15順位選中，同年11月1日投入職業聯賽，2015年3月21日他在「球員論壇」（The Players' Tribune）撰文宣布高掛球鞋退休；2018年9月7日，奈許入列籃球名人堂。

奈許沒有任何在NBA球隊教練團任事的經驗，但是卻是NBA的「助攻王」，在18個球季中累積1萬355次助攻，僅次於史塔克頓（John Stockton）和基德（Jason Kidd），並且有5個球季，平均每場比賽助攻次數全聯盟居首。

史陶德邁爾和奈許，在2004球季到2010球季之間，是鳳凰城太陽隊最佳拍檔，丹東尼於2002球季到2008球季執掌太陽隊兵符時，強調「風馳電掣」—快速移位、擋拆、跑轟和遠射，奈許正是最可靠的傳令子弟兵。

如今，師徒易位，丹東尼居幕後，奈許登主位；重要的是，史陶德麥爾仍然跟隨。

原班人馬，舊瓶新酒，老底無懼新戲。

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