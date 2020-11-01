場邊人語／紐約改制 金鶯易幟

紐約大都會 職棒隊經營權已經換人改制，巴爾迪摩金鶯隊正在考慮換手易幟。

美國職棒大聯盟是於10月30日透過視訊會議，由所有30支球隊所有人投票，以26票贊成4票反對，通過由64歲的億萬富翁柯恩 (Steve Cohen)，以大約25億美金購買紐約大都會隊95%的股權；原來的東主威爾朋家族 (Fred & Jeff Wipon)和凱茲 (Saul Katz)，將繼續保留5%的股份，雙方必須在10天之內完成財務交易。

同時，主場在馬里蘭州巴爾迪摩金鶯隊，也有買家問津，探詢球隊大家長──現年91歲的安吉羅斯( Peter G. Angelos) 是否有意願轉讓所有權？

大都會隊是隸屬於大聯盟國家聯會東區小組，和華盛頓國民隊、亞特蘭大勇士隊、費城 費城人隊和邁阿密馬林魚隊同組；金鶯隊屬於美國聯會東區小組，這個小組成員包括紐約洋基隊、波士頓紅襪隊，坦帕灣光芒隊和多倫多藍鳥隊。此外，大都會隊的主場—花旗球場(Citi Field)，容量4萬1922人，和金鶯隊的主場—坎登球場 (Oriole Park at Camden Yards)，最高容量4萬9828人，都是大聯盟的「年輕」的場館之一。

美加地區職棒大聯盟最近一次所屬球隊經營權易手，是由上市公司創辦者薛爾曼 (John Sherman)於2019年8月30日達成協議，並且於11月25日，經過5年的協商，終於以總成交價約10億美金，完成和沃爾瑪 (Wal-Mart) 領導人葛拉斯 (David Glass)交割，正式入主坎薩斯城皇家隊，成為該球隊自從1969年組建以來第3任東主。薛爾曼從2016年8月19日起，曾經也是克里夫蘭印地安人隊的少數股東。

大聯盟30支球隊，目前平均身價為18億5000萬美金；大都會隊在排行榜之中，以24億美金高居第6位，落後於紐約洋基隊、洛杉磯道奇隊、波士頓紅襪隊、芝加哥小熊隊和舊金山巨人隊。而金鶯隊在排行榜之中，是以14億美金身價名列第18位。

金鶯隊的東主安吉羅斯，在2004年9月23日，曾經親自到密爾瓦基，向職棒大聯盟行政會議和執行長賽利格 (Bud Selig) 嚴正表態，堅決地反對加拿大蒙特利爾博覽會隊遷移到華盛頓哥倫比亞特區，因為巴爾迪摩距離特區車程只有1小時，違反市場行銷和經營間隔原則。

但是，大聯盟還是於2004年9月29日，宣布博覽會隊將搬遷到特區，在33年空窗期後重新回到首都地區；這個決定造成安吉羅斯從此深植不信任大聯盟的種子。

美加地區的職棒運動天地，各支球隊的主要所有權擁有人，40年來頻繁更動，至今還沒有異動的球隊只有7支，分別是芝加哥白襪隊(1981)、費城費城人隊(1981)、舊金山巨人隊(1992)、科羅拉多洛磯隊(1992)、巴爾迪摩金鶯隊(1993)、聖路易紅雀隊(1995)和匹茲堡海盜隊(1996)。

紐約改制是既成事實， 金鶯易幟是熱門話題。