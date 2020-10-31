場邊人語／爵士易手 猶他堅守

●美國職業籃球隊經營權在疫情 期間成交易手，交易雙方都同意固守主場。

猶他爵士隊於10月28日透過視訊會議，宣布球隊的經營權將出現更改，77歲的女性億萬富翁蓋兒米勒（Gail Miller）同意將多數股份出讓給42歲的楊百翰大學校友、在高新科技產業開創有成的年輕億萬富翁史密斯（Ryan Smith），她僅保有小部份股權；這項交易必須在得到NBA 其他球隊大部分東主同意後，才會正式轉移財務和人事管理權。

這次交易的金額將達16億6000萬元；爵士隊目前的身價在NBA 30支球隊中排名第21位。爵士隊在今年縮水的例行賽季戰績為44勝28敗，在西區排名第6，該隊雖然打進季後賽，但在第1回合遭遇丹佛金塊隊時就被淘汰，而且是在連贏3場取得優勢後連輸3場慘遭滑鐵盧。

爵士隊眼前的行政挑戰，將是史密斯入主後究竟是施用微觀管理事必躬親？還是信任專業管理團隊？至於在籃球競技管理方面，33歲身高6呎1吋的組織後衛康利（Mike Conley）是否值得再投資續約？有沒有可能和費城七六人隊的6呎9吋的大前鋒霍福特（Al Horford）進行鋒衛互換互補？還有28歲的後衛克拉克森（Jordan Clarkson）偏愛單打獨鬥，如此是否應該另請高明？

NBA最近一次球隊經營權易手，是2019年9月18日華裔加拿大籍億萬富翁蔡崇信（Joe Tsai）以總價約35億元入主布魯克林籃網隊和其主場巴克萊中心（Barclays Center）。

1958年7月31日在賓州出生的庫班（Mark Cuban），是NBA「新世代」東主的代表人物。他從小就是籃球迷，靠著販賣垃圾袋、集郵、古幣滿足籃球用品需要；先後在匹茲堡大學和印第安納大學修習心理學和商學，並且透過2次讓售商務顧問公司和網上廣播公司，分別獲利600萬元和60億元。2000年1月4日，庫班由當時的達拉斯小牛隊、現改稱獨行俠隊的季票持有者搖身變成多數股份東主，他當年投資2億8500萬元向德州億萬富翁裴洛（Ross Perot Jr.）購進球隊。

小牛隊於2011年6月12日，在「德國坦克車」大前鋒諾維茲斯基（Dirk Nowitzki）領銜下擊敗邁阿密熱火隊，首次勇奪年度總冠軍。該隊目前身價估計約為24億元，較當年成交價格增加8.42倍。

NBA受新冠狀病毒疫情影響，自從3月11日停賽到7月30日才復賽，並於10月11日產生年度總冠軍。目前正在積極規畫於12月22日起展開另一個縮水版例行賽季，並且容許部分球迷進場觀賽，然而也遭到球員們質疑。

蓋兒米勒是在和她的5名兒孫商量之後，同意將家族經營了35年的球隊經營權進行轉讓。蓋爾米勒和亡夫賴瑞米勒（Larry H. Miller）靠經營汽車銷售致富。賴瑞米勒於1985年4月11日 先以950萬元買下爵士隊半數股權，再於1986年6月16日以1730萬元完成整個交易，確保爵士隊主場留在猶他州 。

史密斯的收購提議獲得蓋兒米勒首肯的關鍵，是兩人共享價值觀，也就是爵士隊必須只屬於猶他州。