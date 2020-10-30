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場邊人語／亞裔領銜 職棒當先

彭廣揚
出生於琉球的羅伯茲，率道奇隊拿下總冠軍。（歐新社）
出生於琉球的羅伯茲，率道奇隊拿下總冠軍。（歐新社）

亞裔美國人在職棒運動天地又一次揚名立萬。

洛杉磯道奇隊10月27日逆轉擊退坦帕灣光芒隊，第7次躍登美國職棒大聯盟年度總冠軍王座；而在琉球那霸出生的48歲總教練羅伯茲（Dave Ray Roberts）成為MLB史上首位領軍榮獲年度最高榮譽的亞裔總教練。

曾執掌西雅圖水手隊兵符的若松（Wilbur Donald Wakamatsu）生於1963年2月22日，父親是日本移民後裔；畢業於亞利桑納州立大學，1991年5月22日到10月5日，短暫地代表芝加哥白襪隊亮相MLB，以球員身分出賽18場；2008年11月18日接掌第16任水手隊總教練，成為該球隊和MLB史上首位亞裔總教練，當時水手隊戰績差到只有61勝101敗，可惜他在2010年8月9日指導過274場比賽後，因為戰績127勝147敗、勝率只有46.4%就被解職。

羅伯茲的父親是非裔美國海軍陸戰隊員，在駐紮琉球時結識當地生長的終身伴侶。羅伯茲於2015年11月16日應聘成為道奇隊32任總教練，是該隊1884年以來首次任命一位少數族裔總教練。.

在此之前，他並沒有總教練經歷。在從洛杉磯加州大學畢業後，於1999年8月7日到2008年9月28日間以球員身分擔任中外野手守備，先後效力於克里夫蘭印地安人隊、道奇隊、波士頓紅襪隊、聖地牙哥教士隊和舊金山巨人隊。他到職後戰績為436勝273負，勝率為61.5%，創下就任5年每年打進季後賽的紀錄。

羅伯茲之前的5位道奇隊總教練，任期剛好橫跨10年，每位都在運動天地占有一席之地；包括現任馬林魚隊總教練的馬丁尼（Don Mattingly）、帶領過紐約洋基隊東征西討12個球季的托瑞（Joseph Paul Torre）、分別在美聯波士頓紅襪隊和國聯道奇隊參賽324場的利托（William Grady Little）、先後指導道奇隊、匹茲堡海盜隊、科羅拉多洛磯隊的崔西（James Edwin Tracy），以及率紐約大都會隊拿下世界大賽冠軍的強森（David “Davey” Allen Johnson）。

道奇隊重視、啟用本土少數族裔和優秀國際球員，並且持續以行動落實。像是1947年4月15日，時年28歲代表布魯克林道奇隊的羅賓森（Jackie Robinson）成為首位參加MLB比賽的非裔球員。在他之前共有7941名球員在大聯盟登錄，但沒有任何非裔球員。

1980年9月15日，來自墨西哥的左投維拉蘇艾拉（Fernando Valenzuela）首次穿著道奇隊球衣在大聯盟亮相，立即為球隊在南加州西裔球迷市場再注入激情。1981年4月9日起「為你癡迷」（Fernandomania）現象出現。維拉蘇艾拉就在這年雙喜臨門，同時榮獲國聯年度最佳新人和年度最佳投手獎項。

1995年5月2日，日裔右投野茂英雄（Hideo Nomo）代表道奇隊先發登板出戰舊金山巨人隊，5局沒有失分，從此開創日本出生的職業棒球運動員絡繹不絕地穿梭於東瀛和西洋之間。

羅伯茲認同自己的少數族裔身分和亞裔血緣，他的謙虛和堅毅，才真正地造就他成為真的贏家。

道奇 羅伯茲 亞裔

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