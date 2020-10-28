我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

場邊人語／競技超前 城市爭先

彭廣揚

雖然運動競技頒獎台上站著冠軍、亞軍、季軍，然而，大家曾幾何時在乎第2、第3名是誰？

10月27日坦帕灣光芒隊和洛杉磯道奇隊對壘，道奇隊距離年度總冠軍榮銜只有咫尺之遙，光芒隊則是戰戰兢兢如臨深淵，心知誤差不回頭。

這次系列比賽是「勝者橫掃」（Winner takes all）的競爭，誰還記得休士頓太空人隊在2019年10月10日在小組賽階段就將光芒隊淘汰出局？誰又在乎道奇隊就是在總教練羅伯茲（Dave Roberts）的指導下，在2017年和2018年「世界大賽」分別向太空人隊和波士頓紅襪隊稱臣？

加州的洛杉磯和佛州的坦帕灣，都是迎向海洋的城市，也都各自擁有競技的港灣。

在美加地區，5個主要的職業運動大聯盟（MLB、MLS、NBA、NFL、NHL）在51個城市擁有149支球隊；紐約都會地區就擁有11支球隊。以MLB而論，紐約洋基隊曾經40次參加「世界大賽」，27次抱得錦標歸，捷報率高達67.5%。洛杉磯道奇隊此次是第21次參加「世界大賽」，之前只有6次稱王。

坦帕灣光芒隊此次只是第2次參加「世界大賽」，比起另外5支球隊只有1次參與經驗還是強得多，這些球隊包括科羅拉多洛磯隊、密爾瓦基釀酒人隊、亞利桑納響尾蛇隊、安納罕天使隊、華盛頓國民隊。

美國各地運動迷對於自己城市所感受到的成就感，不見得是比較人口多寡，教育程度、經濟發展、年均收入、大眾運輸等方面數據，反而在乎職業球隊的場館、容量、更新、組建、戰績和魅力。放眼紐約、洛杉磯、波士頓、達拉斯、丹佛、邁阿密、費城、芝加哥、明尼亞波里斯、華盛頓哥倫比亞特區這些城市，不僅擁有職業性、大聯盟級別的MLS、NFL、MLB、NBA和NHL隊伍，更持續在構建、擴充、強固球迷基礎，促使城市在運動競技中，不斷地發揮想像力和表現競爭力。

洛杉磯是「星星的故鄉」，以展現令人眼花瞭亂的「群星會」自豪；坦帕灣則是「默默地耕者」，以呈現讓人感動難忘的踏實自律。所以道奇隊爭冠是必然，光芒對射日卻是未然。

道奇隊本季薪資總支出1億791萬7397元，在MLB中僅次於紐約洋基隊，其中28名核心球員的薪資為7721萬5694元。至於光芒隊，本季薪資總支出2829萬689元，只有道奇隊的26.21%，其中28名核心球員的薪資只有2362萬1315元，只比巴爾迪摩金鶯隊和匹茲堡海盜隊稍多。

競技望超前， 城市恆爭先。

道奇 洛杉磯 紐約

上一則

公開槓梅西面臨球迷壓力 巴塞隆納球團主席下台

下一則

田徑／ 百米世界冠軍遭禁賽2年 柯爾曼恐無緣東京奧運

延伸閱讀

CBP截獲中國進口的假偉哥等假名牌 總值近354萬

CBP截獲中國進口的假偉哥等假名牌 總值近354萬
新冠疫情影響 湖人、道奇奪冠 周邊商家進帳奇慘

新冠疫情影響 湖人、道奇奪冠 周邊商家進帳奇慘
洛杉磯縣政委員會要罷免警長 徹底撕破臉

洛杉磯縣政委員會要罷免警長 徹底撕破臉
強風吹動山火灰 洛杉磯空氣品質惡劣

強風吹動山火灰 洛杉磯空氣品質惡劣

熱門新聞

道奇隊在世界大賽第6戰以3：1擊敗光芒隊，以4勝2敗拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍，隊史第7座金杯。（路透）

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

2020-10-28 03:30
C羅秀出小光頭造型，又帶給各界不小驚喜。（取自Instagram）

足球／C羅新造型「剃光頭」篩檢仍陽性 無緣對決梅西

2020-10-23 03:20
第8屆黑豹旗全國高中棒球大賽，延平高中（圖）25日與成淵高中鏖戰4小時24分鐘，終場延平以33比27拿下隊史黑豹旗首勝，球員開心潑水慶祝。（中華民國棒球協會提供）

這是棒球比分？鏖戰4.5小時 台青棒賽2隊合拿60分

2020-10-25 18:09
波蘭19歲女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）剛拜見的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）確診新冠肺炎，保險起見她將隔離。(美聯社)

網球／拜見波蘭總統他卻確診...法網19歲新科球后隔離

2020-10-25 13:19
運動畫刊網站以「台灣外野手」介紹林哲瑄，截圖有如三格漫畫，並列呈現他躍上牆頭接殺小白球、打者吃驚表情、案情逆轉的笑容。（圖取自運動畫刊網頁si.com）

影帝級守備！他攔截全壘打騙過全場 打者傻傻跑完壘

2020-10-17 00:21
現任100公尺短跑世界冠軍柯爾曼因為在12個月內錯過3次藥檢遭禁賽兩年。柯爾曼恐無法在明年東京奧運參賽。(美聯社)

百米世界冠軍柯爾曼遭禁賽2年 恐錯過東京奧運

2020-10-27 18:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」