場邊人語／競技超前 城市爭先

雖然運動競技頒獎台上站著冠軍、亞軍、季軍，然而，大家曾幾何時在乎第2、第3名是誰？

10月27日坦帕灣光芒隊和洛杉磯道奇 隊對壘，道奇隊距離年度總冠軍榮銜只有咫尺之遙，光芒隊則是戰戰兢兢如臨深淵，心知誤差不回頭。

這次系列比賽是「勝者橫掃」（Winner takes all）的競爭，誰還記得休士頓太空人隊在2019年10月10日在小組賽階段就將光芒隊淘汰出局？誰又在乎道奇隊就是在總教練羅伯茲（Dave Roberts）的指導下，在2017年和2018年「世界大賽」分別向太空人隊和波士頓紅襪隊稱臣？

加州的洛杉磯和佛州的坦帕灣，都是迎向海洋的城市，也都各自擁有競技的港灣。

在美加地區，5個主要的職業運動大聯盟（MLB、MLS、NBA、NFL、NHL）在51個城市擁有149支球隊；紐約 都會地區就擁有11支球隊。以MLB而論，紐約洋基隊曾經40次參加「世界大賽」，27次抱得錦標歸，捷報率高達67.5%。洛杉磯道奇隊此次是第21次參加「世界大賽」，之前只有6次稱王。

坦帕灣光芒隊此次只是第2次參加「世界大賽」，比起另外5支球隊只有1次參與經驗還是強得多，這些球隊包括科羅拉多洛磯隊、密爾瓦基釀酒人隊、亞利桑納響尾蛇隊、安納罕天使隊、華盛頓國民隊。

美國各地運動迷對於自己城市所感受到的成就感，不見得是比較人口多寡，教育程度、經濟發展、年均收入、大眾運輸等方面數據，反而在乎職業球隊的場館、容量、更新、組建、戰績和魅力。放眼紐約、洛杉磯、波士頓、達拉斯、丹佛、邁阿密、費城、芝加哥、明尼亞波里斯、華盛頓哥倫比亞特區這些城市，不僅擁有職業性、大聯盟級別的MLS、NFL、MLB、NBA和NHL隊伍，更持續在構建、擴充、強固球迷基礎，促使城市在運動競技中，不斷地發揮想像力和表現競爭力。

洛杉磯是「星星的故鄉」，以展現令人眼花瞭亂的「群星會」自豪；坦帕灣則是「默默地耕者」，以呈現讓人感動難忘的踏實自律。所以道奇隊爭冠是必然，光芒對射日卻是未然。

道奇隊本季薪資總支出1億791萬7397元，在MLB中僅次於紐約洋基隊，其中28名核心球員的薪資為7721萬5694元。至於光芒隊，本季薪資總支出2829萬689元，只有道奇隊的26.21%，其中28名核心球員的薪資只有2362萬1315元，只比巴爾迪摩金鶯隊和匹茲堡海盜隊稍多。

競技望超前， 城市恆爭先。