我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

壓倒性的保守意見：大法官巴瑞特上任 然後呢？

場邊人語／回味往事 昨非今是

彭廣揚

這20年來，每年10月今秋的周日午後，運動天地其實是屬於新英格蘭愛國者隊的。

NFL新英格蘭愛國者隊、MLB波士頓紅襪隊、波士頓城市馬拉松和NHL波士頓棕熊隊，是美國東部最具有吸引力的運動市場，也是新舊球迷茶餘飯後，臧否成敗人物和妙談歷史附註所在。

新英格蘭愛國者隊10月25日在波士頓西南郊區的吉列球場（Gillette Stadium）迎戰舊金山四九人隊，這場比賽是叫好又叫座的東西岸對抗盛事，是雙方從1971年10月31日首次交鋒後第14次會戰；上次兩隊於2016年11月20日在舊金山遭遇，愛國者隊以30：17取勝。

這回交鋒愛國者隊卻以6：33慘敗，於是「四位男主角」的故事得以開講。他們分別是愛國者隊68歲的總教練比利契克（Bill Belichick）、31歲的先發四分衛紐頓（Cam Newton），以及剛離任的43歲傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和曾是新英格蘭愛國者隊替補四分衛的28歲蓋羅波洛（Jimmy Garoppolo）。

比利契克自2000年9月3日起執掌愛國者隊兵符，首個球季戰績只有5勝11敗，然而截至目前，他執教愛國者隊21個球季，出賽326場獲勝239次，贏球率達73.3%，從2003年到2019年球季每個球季勝場都是雙位數，其中4次單季獲勝14場，並且得到6個「超級盃」年度總冠軍。然而，愛國者隊當晚以27分明顯差距落敗，是比利契克率隊捍衛主場最失敗的一次。

布雷迪於3月24日低調加盟坦帕灣海盜隊，正式告別和比利契克合作。他在愛國者隊效力20年，出賽285次有283場先發獲勝219次。他共嘗試傳球9988次有6377次成功，是NFL唯一200勝的四分衛。他25日於拉斯維加斯客場，不僅以45：20擊敗突擊者隊，得到本季第5場勝利，並且在第4節終場前3分鐘8秒完成生涯第559次傳球，累積7萬6481碼推進距離，成為NFL傳球榜首。

紐頓從2011年9月11日起一直是卡羅萊納黑豹隊當家四分衛，2020年6月28日才和愛國者隊簽約成為先發四分衛，他出賽5次吃了3次敗仗，累積傳球達陣2次遭到攔截7次。他25日表現十分差勁，上半場只有4次主攻機會推進59碼，全場15次傳球只有9次完成，雖然成功率有60%，但是累積推進距離只有98碼，並且沒有達陣，只依靠第3節41碼攻門得分。

蓋羅波洛於2014年選秀由愛國者隊在第2輪62順位選中。他以往都是布雷迪的替補，連續3年都在場邊坐觀賽事。他曾經登場17次，但是只有2次先發，都是高奏凱歌。蓋羅波洛的本領在於生涯前20次先發上場，有17次傳出捷報。他於2017年10月30日被交易到四九人隊，25日是他離隊後首次對決老東家。蓋羅波洛換穿球衣至今在四九人隊先發29次獲勝22次。

同是周日，2場球賽，3種結局，4位人物。

新英格蘭 波士頓 NFL

上一則

NFL／泰坦最後1分鐘射門踢歪 鋼人6連勝

下一則

約帥參戰維也納網賽 汀恩衛冕頭疼

延伸閱讀

波士頓整體房價升 市區公寓卻跌二、三成

波士頓整體房價升 市區公寓卻跌二、三成
NFL／羅傑斯啞火 布雷迪率海盜洗劫包裝工

NFL／羅傑斯啞火 布雷迪率海盜洗劫包裝工
揭中國套取敏感技術 紐西蘭學者控遭校方打壓

揭中國套取敏感技術 紐西蘭學者控遭校方打壓
NFL／專殺布雷迪 福爾斯低調贏球

NFL／專殺布雷迪 福爾斯低調贏球

熱門新聞

C羅秀出小光頭造型，又帶給各界不小驚喜。（取自Instagram）

足球／C羅新造型「剃光頭」篩檢仍陽性 無緣對決梅西

2020-10-23 03:20
第8屆黑豹旗全國高中棒球大賽，延平高中（圖）25日與成淵高中鏖戰4小時24分鐘，終場延平以33比27拿下隊史黑豹旗首勝，球員開心潑水慶祝。（中華民國棒球協會提供）

這是棒球比分？鏖戰4.5小時 台青棒賽2隊合拿60分

2020-10-25 18:09
運動畫刊網站以「台灣外野手」介紹林哲瑄，截圖有如三格漫畫，並列呈現他躍上牆頭接殺小白球、打者吃驚表情、案情逆轉的笑容。（圖取自運動畫刊網頁si.com）

影帝級守備！他攔截全壘打騙過全場 打者傻傻跑完壘

2020-10-17 00:21
波蘭19歲女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）剛拜見的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）確診新冠肺炎，保險起見她將隔離。(美聯社)

網球／拜見波蘭總統他卻確診...法網19歲新科球后隔離

2020-10-25 13:19
道奇王牌克蕭6局好投率隊奪勝。（美聯社）

世界大賽G1／克蕭6局8K 道奇8：3勝光芒

2020-10-21 03:30
光芒替補野手菲力普斯（右）成為英雄。（路透）

世界大賽G4／道奇再見失誤 光芒2勝扳平戰局

2020-10-25 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡