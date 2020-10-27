場邊人語／回味往事 昨非今是

這20年來，每年10月今秋的周日午後，運動天地其實是屬於新英格蘭 愛國者隊的。

NFL 新英格蘭愛國者隊、MLB波士頓 紅襪隊、波士頓城市馬拉松和NHL波士頓棕熊隊，是美國東部最具有吸引力的運動市場，也是新舊球迷茶餘飯後，臧否成敗人物和妙談歷史附註所在。

新英格蘭愛國者隊10月25日在波士頓西南郊區的吉列球場（Gillette Stadium）迎戰舊金山四九人隊，這場比賽是叫好又叫座的東西岸對抗盛事，是雙方從1971年10月31日首次交鋒後第14次會戰；上次兩隊於2016年11月20日在舊金山遭遇，愛國者隊以30：17取勝。

這回交鋒愛國者隊卻以6：33慘敗，於是「四位男主角」的故事得以開講。他們分別是愛國者隊68歲的總教練比利契克（Bill Belichick）、31歲的先發四分衛紐頓（Cam Newton），以及剛離任的43歲傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和曾是新英格蘭愛國者隊替補四分衛的28歲蓋羅波洛（Jimmy Garoppolo）。

比利契克自2000年9月3日起執掌愛國者隊兵符，首個球季戰績只有5勝11敗，然而截至目前，他執教愛國者隊21個球季，出賽326場獲勝239次，贏球率達73.3%，從2003年到2019年球季每個球季勝場都是雙位數，其中4次單季獲勝14場，並且得到6個「超級盃」年度總冠軍。然而，愛國者隊當晚以27分明顯差距落敗，是比利契克率隊捍衛主場最失敗的一次。

布雷迪於3月24日低調加盟坦帕灣海盜隊，正式告別和比利契克合作。他在愛國者隊效力20年，出賽285次有283場先發獲勝219次。他共嘗試傳球9988次有6377次成功，是NFL唯一200勝的四分衛。他25日於拉斯維加斯客場，不僅以45：20擊敗突擊者隊，得到本季第5場勝利，並且在第4節終場前3分鐘8秒完成生涯第559次傳球，累積7萬6481碼推進距離，成為NFL傳球榜首。

紐頓從2011年9月11日起一直是卡羅萊納黑豹隊當家四分衛，2020年6月28日才和愛國者隊簽約成為先發四分衛，他出賽5次吃了3次敗仗，累積傳球達陣2次遭到攔截7次。他25日表現十分差勁，上半場只有4次主攻機會推進59碼，全場15次傳球只有9次完成，雖然成功率有60%，但是累積推進距離只有98碼，並且沒有達陣，只依靠第3節41碼攻門得分。

蓋羅波洛於2014年選秀由愛國者隊在第2輪62順位選中。他以往都是布雷迪的替補，連續3年都在場邊坐觀賽事。他曾經登場17次，但是只有2次先發，都是高奏凱歌。蓋羅波洛的本領在於生涯前20次先發上場，有17次傳出捷報。他於2017年10月30日被交易到四九人隊，25日是他離隊後首次對決老東家。蓋羅波洛換穿球衣至今在四九人隊先發29次獲勝22次。

同是周日，2場球賽，3種結局，4位人物。