場邊人語／小兵大功 道奇一場空

戰情拉鋸，過程耐看。

10月24日晚間，洛杉磯道奇 隊和坦帕灣光芒隊進行大聯盟年度爭霸第4場會戰，道奇隊全場擊出15支安打，在第1局上就先馳得點，由第3棒三壘手透納（Justn Turner），在沒人在壘2人出局2壞球的情況下，擊出中外野方向420英呎的陽春全壘打。到第3局上，第2棒游擊手席格（Corey Seager），也在沒人在壘2人出局2好球2壞球的情況下，擊出右野方向411英呎的陽春全壘打。

光芒隊雖然沒有按照教練賽前的叮嚀先拔頭籌，卻在一路追趕之下於第9局下，由第3棒菲力普斯（Brett Philips）以1支右中外野方向安打，以及對方中外野手和捕手2次守備失誤搶到2分，在終場以8：7逆轉險勝。菲力普斯現年26歲，從來沒有參加過季後賽 ，他把握住大賽唯一上場打擊的機會，不僅打出安打，而且是逆轉結局的再見安打。

這是自從2018年10月26日晚間在洛杉磯，道奇隊在第18局下，經過7小時20分奮戰，才由孟西（Max Muncy）以1分再見全壘打氣走波士頓紅襪隊之後，又一次見到類似精采鏡頭。

光芒隊第4局下剛開始，就由古巴籍左外野手阿羅沙瑞納（Randy Arozarena），擊出右野方向399英呎的陽春全壘打，將比數扳成1：2；第5局下，第7棒瑞佛洛（Hunter Renfroe）擊出左外野方向444英呎的陽春全壘打，第6局下，第5棒羅伊（Brandon Lowe）擊出左中野方向399英呎的3分全壘打。第7局下，由第9棒基爾邁爾（Kevin Kiermaier）揮出右外野方向426英呎的陽春全壘打。

阿羅沙瑞納在這個季後賽季，已經有5次單場有3次安打。光芒隊在季後賽，累積共有33次轟出紅不讓，刷新2017年休士頓太空人隊的27支全壘打紀錄。

雙方在這場比賽仍然繼續創寫、刷新各項紀錄，包括光芒隊全場調度28名登錄名單中的21名球員登場，「世界大賽」最近一次出現這種「大陣仗」場面，是1961年的辛辛那提紅人隊。光芒隊全場共調用7名投手，道奇隊則使用6名投手，兩隊共有13名投手上陣，也是歷年來「世界大賽」僅見。

光芒隊現年28歲的先發左投手亞布洛（Ryan Yarbrough），登板只主投3.1局，遭到對方擊出5支安打包括2支全壘打，這是連續第4場比賽，光芒隊的先發投手都無法投滿5局，也是美國聯會唯一的球隊，在季後賽最緊要關頭五指關卻不靈。

道奇隊現年24歲的先發左投手烏利亞斯（Julio Urías），來自墨西哥，是首次有機會參加世界大賽，他處女秀用80球投4.2局面隊打者18次，有9次三振1次四壞球，遭到對方擊出4支安打包括2次全壘打，丟掉2分，防禦率為3.86，成為光芒隊的史奈爾（Blake Snell）之後，第二位參加年度總冠軍比賽的投手，在不滿5局就能夠投出9次三振。

小兵立大功 ， 道奇一場空。