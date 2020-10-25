場邊人語／大學籃季 康州結集

養兵千日，用兵此時。

位在紐約市 和波士頓中途，容量為9323人的康州金神大賭場球館(Mohegan Sun Arena)，正在積極籌備，在11月25日到12月5日之間，運用驗證成功，配套的「隔離小區」(The Bubble) 營運模式，舉行大規模的美國 大學校際男子籃球比賽。

金神大賭場球場，目前是「康迺迪克太陽隊」(Connecticut Sun)的主場，這支女子職業籃球隊的前身，是於1999年在佛羅里達奧蘭多成軍的「奧蘭多奇蹟隊」(Orlando Miracle)。太陽隊曾經於2004年、2005年和2019年稱后東區。

金神大賭場自從開幕以來，一直希望藉助於附設的多功能場館，打造一個區域性運動競技競技、休閒娛樂的理想目的地。由於美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 日前成功地恢復例行賽季，並且產生年度總冠軍，證明裁判、傳播媒體、球隊隊職員和大聯盟工作人員，至少熬過95天隔離起居生活。

美國大學校際運動總會(NCAA)，是於9月16日開會通過，今年頂級聯盟聯賽開賽日期由原定的11月10日推遲到11月25日，球隊可以從10月14日起集訓，每支球隊最少應該安排4次「非聯會對抗」，4月5日產生年度總冠軍。

目前允諾前往康州，參加這項定點、定時、定性，跨組織活動的男、女籃球隊，來自全國各地區域和聯會，包括佛羅里達大學、維吉尼亞大學、康州大學、聖若望大學、南加大、楊百翰大學、麻州州立大學、北卡羅萊納州立大學、路易斯維爾大學、貝勒大學、維拉諾瓦大學和范德堡大學等。

計畫中的活動，預定有35支球隊參加，是以場地既有的「笆笆圍兒」(Bubbleville) 配套建設為中心，採取同一標準，集中管理各個球隊的補給、物流、、防護、保安、檢疫、食宿，初賽等細節，每天進行7場賽事。

參加的球隊必須在賽程開始的前兩天抵達，隊伍每名成員還需要備妥有效書面材料，佐證72小時內是陰性反應，以便主辦單位進一步，統一接受新冠狀肺炎病毒感染鑑測；在等待檢測 結果揭曉前，報到的球隊需要暫時接受隔離。主辦單位強調檢測結果應該在24小時內提出。

完成報到後，每支球隊至少參加2場賽事，上限為6場，而且每隔1天再接受檢測。這項活動許多細節都還有不少變數，最重要是各個聯會、學校、在地政府對於疫情管控都有不盡相同的規定，譬如關於球場是否完全不對外開放，或這有條件局部開放，目前並沒有定論。

雖然相關賽程仍有商榷餘地，但是「報名費」可是硬規矩，每支球隊「入門券」為5000元到1萬5000元；球隊15人的每晚房費6000元；個人訂房每晚200元，散客每天三餐包伙食150元。