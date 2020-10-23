場邊人語／單場雙炮 光芒捷報

運用指定打擊、優質先發、代打、代跑各種戰術，坦帕灣光芒隊終於傳出捷報。

美國職棒大聯盟（MLB ）年度總冠軍決賽第2戰21日繼續在德州阿靈頓「全球人壽保險球場」（Globe Life Field）舉行，有1萬1472名球迷進場觀戰，光芒隊共擊出10支安打，包括2支全壘打；道奇 隊揮出5支安打，其中有3支紅不讓；但終場由光芒隊以6：4取勝。

光芒隊在季後賽有4次於系列比賽第2戰高歌凱旋。這是MLB世界大賽第60次出現前兩場各有勝負的局面，在過去59次中，有31次贏得第2戰的球隊最終贏得年度總冠居榮銜，比率是52.5%。

光芒隊在第1局上就由第2棒二壘手勞爾（Brandon Lowe）在1好3壞1出局情況下，擊出左中外野410英尺遠的陽春砲先馳得點，第5局上，他又在2好球、2人出局、1人在壘的情況下，擊出左外野381英尺遠的全壘打，讓光芒隊以5：0領先。

勞爾是光芒隊史上首位球員在世界大賽單場擊出1支以上全壘打。他也是最近15年以來在世界大賽最搶眼、擅長打擊的二壘手，和2002年舊金山巨人隊的肯特（Jeff Kent）以及2009年費城 費城人隊的厄特利（Chase Utley）齊名。

道奇隊在第5局下由第9棒左外野手泰勒（Chris Taylor）擊出右外野398英尺遠的2分全壘打，第6局下再由第5棒捕手史密斯（Will Smith）揮出左外野41英尺遠的陽春砲，第8局下第2棒游擊手席格（Corey Seager）擊出中外野425英尺全壘打。

這場比賽道奇隊由26歲右投岡所林（Tony Gonsolin）先發。他只投1.1局、29球、面對3名打者，讓光芒隊擊出1支安打得到1分，有1次三振和1次四壞球，防禦率6.75，自然成為敗投。

光芒隊先發投手史奈爾（Blake Snell）則主投4.2局、用88球面對20名打者，其中11次首球就搶得好球數；13次讓對方揮空，被擊出2支安打，其中包括1支全壘打，責失2分，有9次三振，可是也有多達4次四壞球，防禦率3.86。

史奈爾前4局沒有讓對方擊出任何安打，成為歷年參加世界大賽的投手中，首位在登板5局內就創下9次三振紀錄者，也是第3位在世界大賽登場連續4局每局都有2次三振的投手。另外2位有過如此表現的前輩是已入列名人堂的考法克斯（Sandy Koufax）和吉卜森（Bob Gibson）。