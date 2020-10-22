場邊人語／道奇強投 光芒難鬥

道奇 隊王牌投手領銜出場，整個打擊陣容全面發揮；光芒隊當家投手超量負荷，無奈攻防雙端漏洞頻出。

美國職棒大聯盟（MLB ）年度總冠軍決賽第1戰20日在德州阿靈頓「全球人壽保險球場」（Globe Life Field）舉行。道奇隊在第4局下由第6棒貝林格（Cody Bellinger）擊出2分右中外野378英尺遠的全壘打先馳得點，第5局下靠3支連續安打，並且運用雙盜壘戰術，以及對手內野選擇攻進4分，第6局下再由第1棒貝茲（Mookie Betts）揮出右外野349英尺遠的2分全壘打，終場以8：3輕取光芒隊。

貝茲因此成為MLB世界大賽史上另外一名單場擁有紅不讓和雙盜壘紀錄的球員；第一位是2008年球季的費城 費城人隊二壘手厄特利（Chase Utley）。

這場比賽是道奇隊32歲左投克蕭（Clayton Kershaw）和自己的對決，也是光芒隊27歲右投葛雷斯諾（Tyler Glasnow）和本身續航力的搏鬥。克蕭全場主投6局精簡地使用78球面對21名打者，只讓光芒隊擊出2支安打得到1分，有8次三振、1次四壞，防禦率為1.50，理所當然成為勝投。

克蕭目前在MLB季後賽累積三振對手201次，這個成績稍微落後於全聯盟表現最佳韋蘭德（Justin Verlander）的205次；37歲的韋蘭德是休士頓太空人隊現役先發右投。

光芒隊先發投手葛雷斯諾主投4.1局使用多達112球，雖然只被擊出3支安打，但是包括1支全壘打，責失6分，有8次三振，可是也有多達6次的四壞球，防禦率為12.46，黯然承擔敗投責任。

在MLB世界大賽歷史上，贏得開門紅是奪冠保證，過往有72次總冠軍都是先拔頭籌。而且從1997年以來產生的22次總冠軍，有19次都是首役凱旋，只有2002年舊金山巨人隊、2009年費城費城人隊、2016年克里夫蘭印第安人隊和2017年洛杉磯道奇隊例外。