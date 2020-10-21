場邊人語／球場有風 進場狂瘋

●職棒大賽精采可期，現場觀戰還是首選。

美國職棒大聯盟（ MLB ）第116屆年度總冠軍大決戰20日晚間在德州 達拉斯附近的阿靈頓「全球人壽保險球場」（Globe Life Field）舉行，由代表國聯西區的道奇 隊和代表美聯東區的光芒隊對壘。

這是MLB自1994年採行分區6個小組對抗以來，第5次出現「東西對抗」景象；前4次分別是1998年紐約洋基隊和聖地牙哥教士隊，2001年洋基隊和亞里桑納響尾蛇隊，2007年波士頓紅襪隊和科羅拉多洛磯隊，以及2018年紅襪隊和洛杉磯道奇隊。

由於華盛頓國民隊已經無法衛冕冠軍，MLB已連續20年沒有任何球隊蟬聯年度總冠軍。

參加冠軍賽的56名球員中有18名擁有世界大賽上陣經驗，而且其中有17人都來自道奇隊；光芒隊只有當家投手摩頓（Charlie Morton）曾經經歷。雙方陣容中至少有13人是外籍球員，分別來自南韓、多明尼加、波多黎各、墨西哥、古拉索和古巴。

德州遊騎兵隊於2019年9月29日告別舊主場，在2020年7月24日正式啟用造價12億的嶄新主場—「全球人壽保險球場」。在過去28年之間，MLB共新建23處場館。由於這處場館強調「氣候監控」（climate-controlled），相關球隊和球員反而更注意球場頂部的開闔，對於場內陽光、日照、溫度、濕度、風口、風向、風速等影響，道奇隊的球員已經運用7場比賽累積一些應對經驗，光芒隊的球員必須要盡快進入狀況。

從10月12日到18日，「全球人壽保險球場」已限量開放球迷現場觀賽；其中有5場比賽入場人數至少為1萬624名，還有2場比賽最多時有1萬1119名觀眾。 2019年10月22日和23日，休士頓太空人隊主場分別吸引4萬3339名和4萬3357名球迷進場，平均每張球票售價為950元，站票也需360元。至於華盛頓國民隊接著連續返回主場出賽3次，搶票尤其明顯，在網路上購買站票行情也高達每張739元；本壘後面的貴賓席售價為2500元，頂級貴賓包廂票每張至少1萬500元。

根據各個專業票務單位最新評估，道奇隊和光芒隊首次在德州開戰，最低入場券費用可能也需要1178元，而每張球票最高叫價可以達到1萬7874元。

球場有風，局面難料；進場狂瘋，選擇量力。