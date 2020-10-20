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場邊人語／道奇強襲 國聯晉級

彭廣揚

●今秋MLB世界大賽將由分別代表國聯和美聯的道奇隊和光芒隊對決；兩隊都擁有本迷你例行賽季最佳戰績。

MLB美聯首先在10月17日產生冠軍，是例行賽季戰績40勝20敗的坦帕灣光芒隊。

洛杉磯道奇隊和亞特蘭大勇士隊18日在1萬920名現場球迷眼前，進行國聯冠軍賽第7戰，雖然勇士隊第1局上就先馳得點，然而道奇隊在第6局下，先由第8棒指定打擊代打赫南德茲（Enrique Hernández）在沒人出局2好球2壞球、3次界外球之後，揮出424英尺遠的左外野全壘打，將比數追平為3比3，緊接著在第7局下，再由第6棒貝林格（Cody Bellinger）在2人出局之後，經過8次選球，擊出右外野方向400英尺的全壘打逆轉領先，讓道奇隊終場以4比3逆轉勝出。

這是MLB季後賽戰上第59次出現戰到第7場才分出勝負。最近8年國聯冠軍爭奪賽都是精彩的陣地肉搏戰，在2012和2018年都打到第7戰。

今年的美聯和國聯冠軍賽都在第7戰才分出勝負，這是MLB過去35年間第3次出現；另外兩次分別是於2003年和2004年間，苦主是紐約洋基隊對邁阿密馬林魚隊，贏家是波士頓紅襪隊和聖路易紅雀隊。

26歲的游擊手席格（Corey Seager）膺選為國聯冠軍賽「最有價值球員」，這是他首次獲得殊榮；他是歷年國聯冠軍系列賽之中，至今唯一一位球員有5支全壘打和11個打點，也是第8位在同一季後賽締造6支以上全壘打和15個打點紀錄的球員。

29歲的二壘手赫南德茲以代打身分上陣，為MLB首見季後賽系列第7戰以代打者身分擊出追平比數或者超前比數的全壘打。

第6棒中外野手貝林格在這場比賽關鍵時刻擊出全壘打，是歷年第9人在季後賽第7戰第7局擊出全壘打，也是2006年10月19日聖路易紅雀隊捕手莫里納（Yadier Molina）在紐約大都會隊主場於第9局上揮出2分左外野全壘打後，再現類似奇景。

道奇隊在遭遇勇士隊7場比賽中揮出16支全壘打，雙方共擊出25支全壘打，由14名不同球員締造，其中8人來自道奇隊。

第116屆MLB年度總冠軍系列比賽定10月20日起在德州阿靈頓舉行，最晚在10月28日產生總冠軍。道奇隊過去一周已在這個中立球場出賽過，光芒隊則是從來沒有走訪過這處場館。道奇隊在年度總冠軍的前兩戰役將以「主場」角色迎戰。

道奇 MLB 季後賽

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