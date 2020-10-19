場邊人語／光芒無懼 道奇平局

就在今夜，道奇 翻身、平局靠的是兩支全壘打；光芒再現，關鍵也在開場的兩次紅不讓。

10月17日午後，洛杉磯道奇隊和亞特蘭大勇士 隊率先進行51屆國家聯會年度爭霸第6場會戰，雖然勇士隊和道奇隊都擊出9支安打，然而道奇隊是在第1局下就先馳得點，先由第2棒棒席格 (Corey Seager)，在1人出局1壞球的情況下，揮出1支359英呎遠的右外野全壘打，緊接著由第3棒透納 (Justn Turner) 也在1壞球的情況下擊出中外野方向418英呎的全壘打再得分，造成道奇隊終場以3：1勝出，迫使雙方在第7戰分高下。

現年26歲的席格，職司游擊手，2015年9月3日起加入大聯盟，這次是第5次參加季後賽 ， 先後參加過42場季後賽，179次站上打擊區，有49次遭到三振16次四懷球，擊出38支安打9次全壘打得到25分。席格是道奇隊剋制勇士隊的主力，出賽6次擊出5支全壘打，有11個打點；他在系列比賽中6次和勇士隊對壘時，有4場打出全壘打，道奇隊因此取勝3次。

他是歷年國家聯會冠軍系列比賽之中，至今唯一的一位球員有過4支全壘打和10個打點；在美國聯會年度冠軍爭奪賽，則是曾經有3名球員締造過4支(以上)全壘打和10個打點紀錄，他們是1999年克里夫蘭印地安人隊的托米(Jim Thome)、 2008年坦帕灣光芒隊的厄普頓 (Melvin Upton Jr.)、2011年、德州游騎兵隊的克魯茲 (Nelson Cruz)。

光芒隊的古巴籍左外野手阿羅沙瑞納 (Randy Arozarena)，當晚擔任第3棒打擊，在第1局下1人在壘1人出局情況下揮出右中416英呎遠的全壘打先馳得點，這是他在季後賽第7次揮出全壘打，也是面對太空人隊的第4轟。他在季後賽階段，個人安打總數、得分總數和多壘打總數技術指標，都是全隊第一。

次外，在第2局下，平日三振次數偏多的捕手朱尼諾 (Mike Zunino)，在2好球3 壞球情況下，揮出左外野430英呎遠的陽春全壘打。朱尼諾在第6局下，又以中外野高飛犧牲打，掩護隊友崔志萬安反本壘得分。

太空人隊雖然全場擊出7支安打，比起光芒隊的6之總數要多，但是只是在第8局上搶回2分，終場還是以2比4認輸，眼睜睜地看著光芒隊代表美國聯盟晉級年度總軍決賽。

這場比賽由現年27歲的麥卡勒斯，再度代表太空人隊先發。全場只主投3.2局75球，讓光芒隊擊出4支安打得到3分，有7次三振，有次1次四壞球，防禦率為3.38，承擔敗責。光芒隊的先發右投手是現年36歲的摩頓 (Charlie Morton)，他主投5.2局66球，只被對手擊出2支安打，有6次三振和1次四壞球，正是勝投。

116屆美國職棒大聯盟年度總冠軍系列比賽將於10月20日起舉行。