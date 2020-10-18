場邊人語／休士頓纏 洛杉磯悍

太空人隊纏功不容小覷；道奇 隊悍風無法遏止。纏鬥必分勝負，強悍或有高下。

10月16日傍晚，坦帕灣光芒隊和休士頓太空人隊進行美國聯會第6場會戰，雖然光芒隊在第2局下先馳得點，第6棒馬高特（Manuel Margot）又在第7、8局連續2次擊出全壘打得到3分，可是球隊在全場有13次殘壘，造成太空人隊終場以7：4勝出。雙方將在第7戰分高下。

這場出賽雙方先發左投手再次對決；光芒隊的27歲投手史奈爾（Blake Snell）在4天之前出賽獲得勝投。他這次登板使用了82球面對17名打者只主投4局，有4次三振和多達4次的四壞球，遭到對方擊出3支安打丟掉2分。而太空人隊的26歲投手瓦德茲（Framber Valdez），這場比賽拿下勝投，使用了101球面對23名打者主投6局，送出9次三振和3次的四壞球，遭到對方擊出3支安打丟掉1分。

太空人隊忖思著既然身為大聯盟戰史上，第39支在「7戰4勝」賽制下以連敗開場的球隊，為何不讓球迷驚喜到底，最終以4勝3敗凱旋？2004年10月12日到20日之間，波士頓紅襪隊和紐約洋基隊爭奪美聯冠軍，紅襪隊是在連輸3場之後，又連贏4場晉級，開創大聯盟季後賽 逆襲成功唯一先例。

道奇隊和勇士 隊第5戰對壘，是別開生面的教練調度之爭。道奇隊是由現年23歲的右投手梅伊（Dustin May）先發，是今年季後賽第2次先發。他在這場比賽無關勝負，使用了55球面對11名打者只主投2局，送出3次三振和2次的四壞球，遭到對方擊出3支安打丟掉2分。

勇士隊則是由現年27歲的左投手明特（A.J. Minter）扮演「假先發」。他於2017年8月23日加盟勇士隊之後，例行賽季投球紀錄是127.1局8勝9敗，季後賽紀錄卻是6戰1勝，防禦率為1.23。這是他的職棒生涯首次在季後賽先發，全場比賽也是來去匆匆，用了42球面對10名打者只主投3局，投出7次三振沒有四壞球，遭到對方擊出1支安打，沒有失分。

道奇隊在例行賽季60場比賽共擊出118支全壘打，其中有5名球員個人全壘打數是兩位數。該隊於16日晚間第4局就是由第2棒席格（Corey Seager）以1支全壘打首開紀錄，當時以1：2落後；第6局上，現年25歲的捕手史密斯（Will Smith）上場打擊時，面對的正是同名同姓，勇士隊第4任投手史密斯，結果他在2人在壘2人出局的情況下，轟出一支全壘打得到3分，從此逆轉形勢一路領先。這是大聯盟歷年季後賽，首次出現同姓名投手、打者對決畫面。

捕手史密斯是在肯他基生長，2019年5月28日才投入職棒，今年是第2次參加季後賽，對抗勇士隊5場出賽，20次打擊有7次遭到三振，擊出3支安打包括1次二壘打和1次全壘打得到3分。左投手史密斯現年31歲，在2012年5月23日就加入職棒，在系列對抗道奇隊時戰績1勝1敗。

道奇隊是否能留在戰？勇士隊能否終戰晉級？