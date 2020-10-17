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場邊人語／勇士把關 光芒失歡

彭廣揚

勇士們成功把守住五指關；光芒隊遭轟終場失歡。

坦帕灣光芒隊和休士頓太空人隊10月15日進行美聯賽第5戰，太空人隊開路先鋒31歲的右外野手史布林格（George Springer），在第1局下第1球就擊出左外野406呎遠的全壘打，這是他本季後賽3個系列賽第4支全壘打。而他的隊友、來自波多黎各的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），則是在第9局下一好球一壞球情況下，擊出中外野方向416呎遠的再見全壘打，太空人隊以4比3險勝。

這是史布林格首次在季後賽擊出首打席全壘打（leadoff home run）。在MLB戰史中，只有2004年10月21日太空人隊左外野手畢吉歐（Craig Biggio）曾有如此表現。這也是柯瑞亞生涯第2次在季後賽擊出再見全壘打，前一次是在2019年10月19日於主場迎戰紐約洋基隊時，第11局下擊出右外野再見全壘打。

太空人隊先發投手是作戰經驗有限的右投賈西亞（Luis Garcia），他從來沒有季後賽先發經驗；然而在15日登板，使用37球面對9名打者只主投2局，有1次三振2次四壞球，未讓對方擊出安打。賈西亞完成階段性任務下場後，由另外4名「菜鳥」投手救援；雙方在這場比賽共動用8名「菜鳥」上陣，這也是MLB季後賽首見。

光芒隊古巴籍外野手阿羅沙瑞納（Randy Arozarena）在第5局上一好球無人在壘1人出局時，擊出中外野406呎遠的全壘打，是隊史第2名「菜鳥」在初登大聯盟季後賽就擊出6支以上全壘打，與2008年球季的隆戈利亞（Evan Longoria）並稱。他在今年季後賽已有48個打席，有20支安打，平均打擊率為.417。他的隊友—來自南韓的崔志萬則是在第8局上揮出陽春全壘打，將比分追平。

道奇隊和勇士隊的較量是老將和少俠之爭。道奇隊雖在第3局上先馳得點，終場卻以2比10慘敗，距離打包回家又近了些。雙方在這場比賽調派的先發投手，道奇隊是已有13個球季經驗、32歲的左投克蕭（Clayton Kershaw），勇士隊則是22歲、2018年8月20日才加入的右投威爾森（Bryse Wilson）。

15日是克蕭首次先發出戰勇士隊卻承擔敗；他曾連續出賽勇士隊96 2/3局，防禦率僅為1.30。但這場比賽以87球面對21名打者，主投5局有4次三振和1次保送，遭擊出7支安打1次全壘打丟掉4分，防禦率為7.20。

克蕭這次出賽失利，難免讓球迷對他「例賽亮晶晶，決賽掃把星」的印象更加深。2019年10月9日道奇和華盛頓國民隊進行國聯分區賽第5戰，克蕭於第8局登場救援，結果只投球0.1局，三振1人，但是連續被擊出2支陽春砲，形同提油救火。

至於體型酷似NFL球員的威爾森，加盟球隊後一直在尋找自己的位子；他在這場比賽精簡地使用四縫線速球、卡特球和伸卡球，以74球面對20名打者，主投6局有5次三振和1次保送，被擊出1支安打1次全壘打丟掉1分，防禦率1.50。

一方把關，對手失歡；首尾強擊，戰局告急。

季後賽 勇士 太空

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