場邊人語／10月先生 勇士出聲

勇士 開創時勢，時勢塑造英雄。

亞特蘭大勇士隊13日花費4小時12分鐘，在1萬624名現場球迷觀看下，以8：7擒伏洛杉磯道奇 隊，在MLB國聯冠軍賽前兩戰都告捷，繼續平穩地向奪冠目標邁進；勇士隊31歲的一壘手弗里曼（Freddie Freeman）擔任第2棒攻堅，在第4局上無人出局1人在壘情況下，從道奇隊先發右投手岡索林（Tony Gonsolin）手中擊出全壘打先馳得點，這是他在兩次接戰道奇隊的第2支紅不讓。

弗里曼全場4次打擊，獲1次三振，2支安打，跑進2分有3個打點。他從2010年9月1日起代表勇士隊出賽至今11個球季，其中2014和2018年球季拿到「全勤」，參加例行賽季全部162場賽事；而且在2018年球季擊出191支安打，其中44支二壘安打，創下年度個人打擊紀錄。在2020年迷你球季，他擊出23支二壘安打，得51分，也是年度個人紀錄。

今年是弗里曼第5次參加季後賽 ，累積經歷7次系列比賽21場對抗。這次和道奇隊對壘，8次打擊共有1次四壞球和1次三振，還有3支安打、2支全壘打和得到3分。

此外，弗里曼在當晚第1局下和三壘手萊利（Austin Riley）配合，不僅將擊出滾地球的道奇第5棒史密斯（Will Smith）封殺出局，而且及時為投手安德森（Ian Anderson）解除2在壘2出局，單局29球的危機。當時，右手傳球的弗里曼右腳緊緊地踩住壘包，而將上半身盡量向前展伸，技巧地接住萊利勉強傳球進行封殺。

MLB每年都在等待和期望能夠令人癡狂的「10月先生」（Mr. October），弗里曼目前的發燙棒子和防守美技，是否協助他果然如願獲得「最有價值」（MVFree）榮銜？

13日的球賽，雙方投手其實也都遭到震撼教育。

道奇隊當家左投克蕭（Clayton Kershaw）因傷臨時掛出免戰牌，由26歲的岡索林擔綱，他於2019年6月26日才登上大聯盟，本季是首次在季後賽亮相，前兩次對抗密爾瓦基釀酒人隊和聖地牙哥教士隊時無關勝負，13日主投4.1局，雖有7次三振但也有3次四壞球，被擊出3支安打丟掉5分，防禦率為10.38，苦擔敗投。

勇士隊調派22歲在紐約上州出生的右投安德森先發登板，他於2020年8月26日剛加入大聯盟，在例行賽季戰績3勝2敗，也是今年季後賽初登板，前兩次出賽辛辛那提紅人隊6局和邁阿密馬林魚隊5.2局都獲勝投，然而13日主投僅4局就用了85球，面對18人次打者，三振5次但有5次四壞球，遭擊出1支安打沒有失分，也無關勝負。但是即使如此，他成為MLB史上少見的第3位連續3場至少主投4局的季後賽都沒有失分的投手。

勇士隊最終由35歲終結者右投梅蘭肯（Mark Melancon）以7顆好球結束險局。梅蘭肯曾經轉戰7支球隊，今年季後賽兩戰兩勝，對道奇隊連續兩戰都披掛上陣，並且不負所託。

眾望10月先生，勇士率先出聲。