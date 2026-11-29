日本共同社引述外交消息人士報導，北韓領導人金正恩可能於12月初訪問中國多座城市，並與中國國家主席習近平會面。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 李在明對金正恩是否12月訪中與習近平會晤持審慎態度，但認為中朝對話值得期待，南韓也將設法促進兩韓降溫。

南韓媒體Newsis報導，總統李在明 今天表示，難以預測北韓 與中國是否會舉行峰會，但雙方舉行這類會談值得期待。

路透社報導，李在明在首爾登山健行時告訴總統府隨行記者團：「變數實在太多，難以有把握地預測這種情況。」

據報導，李在明也提及，南韓將發揮所能扮演的角色，且緩和兩韓緊張關係至關重要。

日本共同社引述外交消息人士報導，北韓領導人金正恩 可能於12月初訪問中國多座城市，並與中國國家主席習近平會面。

習近平上一次與金正恩會面，是今年6月訪問平壤期間，當時雙方同意擴大合作並加強戰略溝通。