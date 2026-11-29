金正恩傳12月訪中 李在明：中朝峰會變數多但樂見
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李在明對金正恩是否12月訪中與習近平會晤持審慎態度，但認為中朝對話值得期待，南韓也將設法促進兩韓降溫。
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李在明對金正恩是否12月訪中與習近平會晤持審慎態度，但認為中朝對話值得期待，南韓也將設法促進兩韓降溫。
南韓媒體Newsis報導，總統李在明今天表示，難以預測北韓與中國是否會舉行峰會，但雙方舉行這類會談值得期待。
路透社報導，李在明在首爾登山健行時告訴總統府隨行記者團：「變數實在太多，難以有把握地預測這種情況。」
據報導，李在明也提及，南韓將發揮所能扮演的角色，且緩和兩韓緊張關係至關重要。
日本共同社引述外交消息人士報導，北韓領導人金正恩可能於12月初訪問中國多座城市，並與中國國家主席習近平會面。
習近平上一次與金正恩會面，是今年6月訪問平壤期間，當時雙方同意擴大合作並加強戰略溝通。
李在明表示，北韓與中國是否會舉行峰會變數很多，現階段很難有把握地預測，但若雙方真的會談，仍然值得期待。 日本共同社引述外交消息人士指出，金正恩可能於12月初訪問中國多座城市，並與中國國家主席習近平會面，細節仍未獲正式證實。 李在明說，南韓將發揮所能扮演的角色，而緩和兩韓緊張關係至關重要，顯示首爾仍希望以降溫方式維持區域穩定。
精華 FAQ
李在明表示，北韓與中國是否會舉行峰會變數很多，現階段很難有把握地預測，但若雙方真的會談，仍然值得期待。
日本共同社引述外交消息人士指出，金正恩可能於12月初訪問中國多座城市，並與中國國家主席習近平會面，細節仍未獲正式證實。
李在明說，南韓將發揮所能扮演的角色，而緩和兩韓緊張關係至關重要，顯示首爾仍希望以降溫方式維持區域穩定。
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