加拿大華裔前廚師向全球約40個國家寄出約1200件包裹，內容物包含亞硝酸鈉等致命化學物質及相關自殺工具；示意圖。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大華裔前廚師肯尼思·劉被控網售致命化學物質協助自殺，涉至少93死，當庭向家屬道歉，檢方求刑25年，案件將於2027年2月宣判。

加拿大華裔 前廚師肯尼思·劉（Kenneth M. Law）因涉嫌透過網路向全球多國販售致命化學物質以協助自殺，引發國際高度關注。據加拿大媒體報導，該案於11月27日在安大略省紐馬克特（Newmarket）法院進入量刑聆訊階段，被告於法庭上公開向受害者家屬致歉，檢方則針對其犯行求處25年有期徒刑，全案預計於2027年2月宣判。

綜合加通社、加拿大廣播公司及美聯社報導，現年61歲的肯尼思·劉，出生於香港 ，於2020年至2023年間，透過網路論壇與自設網站接觸有輕生念頭的族群，並向全球約40個國家寄出約1200件包裹，內容物包含亞硝酸鈉等致命化學物質及相關自殺工具。警方與檢方調查確認，這些包裹與全球超過百起死亡事件有關，肯尼思·劉承認在加拿大及英國至少93起死亡事件中涉及相關行為，而國際調查懷疑與他有關的全球死亡人數則至少高達 147 人。

加拿大皮爾區警局於2023年5月在安大略省密西沙加市將其逮捕。經過長時間的司法程序，劉於2026年5月與檢方達成認罪協議，承認14項「協助或教唆自殺」罪名，原被控的14項一級謀殺罪則獲撤銷；同時，他也在量刑考量中正式承認與79名英國死者的身亡有關。

法院於2026年9月聽取多國受害者家屬的陳述，並在11月底召開量刑聆訊。據加通社與《CBC引述庭審內容，肯尼思·劉在被告席上宣讀聲明，表示對自己的行為「深感悔恨」，並向痛失親人的家屬致歉。