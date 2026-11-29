俄羅斯最新一艘核動力潛艇「彼爾姆」號27日在西北部的造船重鎮北德文斯克一處船塢，舉行入列升旗儀式。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯核潛艦「彼爾姆」號正式入列，成為首艘常態化裝備鋯石極音速飛彈的多用途潛艦；同時，俄軍在利比亞海域的艦艇與船隊動向也引發外界關注。

俄羅斯 海軍新型核動力潛艦「彼爾姆」號（Perm）27日舉行入列升旗儀式，將是俄軍第一艘常態化裝備「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈的多用途潛艦。主持儀式的總統普亭 表示，「彼爾姆」號將加入俄軍太平洋艦隊，執行戰鬥值班任務。

路透報導，「彼爾姆」號的入列升旗儀式於俄羅斯西北部阿爾漢格爾斯克州的核動力潛艦製造重鎮北德文斯克舉行。普亭致辭時指出，「彼爾姆」號是俄軍過去6年來接收的第五艘「亞森-M級（Yasen-M）」核潛艦，該系列潛艦可在世界大洋任意海域隱蔽地執行任務而不被發現，並能使用包括「鋯石」在內的各款海基巡航飛彈。

普亭又表示，俄羅斯海軍在2030年或之前將額外接收5艘飛彈核動力潛艦，其中3艘為亞森-M級，他指該型號多用途核動力潛艦符合當前及未來作戰要求，是俄羅斯海軍作戰體系的重要組成部分。他還特別強調，俄羅斯是世界上少數有能力建造這類「具備全球戰略意義」先進核潛艦。

路透另引述3名消息人士報導，俄軍輕型護衛艦「水星」號上周日在利比亞海域遭烏克蘭無人艇擊沉後，同日一支由俄軍護衛艦「戈洛夫科海軍上將」號護航、向利比亞運送軍車的船隊，駛至西西里海峽時掉頭，公開資料顯示，該船隊最後的位置是在阿爾及利亞附近水域。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭軍方在利比亞海軍基地擊沉俄艦的行動，並未事先與歐洲盟友協調。

澤倫斯基在社群平台X發文表示，他與義大利總理梅洛尼通話時證實這一點，「我們討論了目前正面臨的問題，彼此理解非常重要。」梅洛尼曾警告基輔當局，勿讓這場戰爭外溢至地中海。

澤倫斯基說：「我也強調我們的承諾，確保雙方主管機關分享所有必要資訊，並保持直接、定期且有效的溝通。」