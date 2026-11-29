AI摘要 文章摘要整理： 50歲的聲音黨魁阿巴斯卡爾憑藉反移民與網路動員擴大支持，在西班牙大選前帶動青年選票上升，並可能成為左右組閣的關鍵力量。

西班牙大選在即，50歲的極右翼聲音黨（Vox）黨魁阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）善用社群媒體 並迎合反移民 與高物價不滿，有望使該黨議席倍增、成為關鍵造王者並踏入中央權力核心。

綜合路透、紐約時報 與金融時報報導，阿巴斯卡爾1976年生於巴斯克自治區阿穆里奧的保守派政治家庭，童年適逢武裝分離組織「埃塔」（ETA）猖獗，家人屢遭滋擾，促使他形成強烈的西班牙民族主義立場。18歲時他加入人民黨並擔任地方議員，曾因與巴斯克民族主義示威者爆發激烈衝突而申請持槍許可。

2013年，阿巴斯卡爾因不滿人民黨對地方分離主義態度軟弱而退黨，隨後共同創立聲音黨，並於次年出任黨魁。近年他將政治焦點轉向經濟、社會與反移民訴求，聲稱國家遭遇「伊斯蘭入侵」，鼓吹增建圍牆、減少穆斯林人口，並批評現任西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）政府引進罪犯與性侵犯。在政策主張上，他提倡公共資源與福利由本國人優先享有、大幅遣返無證移民、調降稅賦、撤銷環保規範，以及限縮墮胎權利。

對外立場上，阿巴斯卡爾推崇美國總統川普，積極串聯歐洲右翼民族主義與疑歐勢力，與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、法國極右翼政黨國民聯盟領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）等人物保持密切往來。

根據西班牙社會學研究中心11月公布的調查，18至24歲及25至34歲青年對聲音黨的支持度，分別自2023年的15.4%與15%，攀升至目前的23.2%與22%。學界指出，這群年輕選民未曾親歷佛朗哥獨裁時期，面對沉重經濟壓力時，更容易受到將問題全數歸咎於移民的說法所吸引，使阿巴斯卡爾在住房難題衝擊下宛如缺乏經濟安全感世代的代言人。