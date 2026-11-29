西班牙保守派政治人物費霍（中）領導的人民黨有望晉身國會第一大黨，但料未能單獨執政。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙提前大選因民怨高漲與執政醜聞發酵，桑傑士恐敗給人民黨，並可能由右翼聯盟開啟1975年後首度極右翼入閣的新局。

西班牙29日舉行國會提前大選，執政8年的現任西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）深受高通膨、居住危機及親信貪腐案拖累，選情落後中間偏右的人民黨（PP），該國恐迎來1975年民主化後首度極右翼入閣的政局變天。

桑傑士因堅定支持烏克蘭 及公開抗衡美國總統川普 ，在歐洲享有聲望，國內選民卻對他8年執政日益厭倦。在法國與波蘭 明年也即將舉行大選之際，西班牙大選成為檢驗歐洲的重要觀察指標，尤其當前傳統歐洲大國國內普遍因不耐俄烏戰爭不見盡頭，連帶降低民眾對援烏的支持度。

綜合CNN與POLITICO報導，儘管西班牙今年第3季經濟年增率達2.7%，為歐元區增幅兩倍，且失業率自2018年以來從15%降至10%、每月最低工資大增66%，但扣除通膨後勞工購買力幾乎未改善，民間對生活成本飆升怨聲載道。

數據顯示，西班牙今年10月通膨率飆升至4.9%，全國租金較桑傑士上任時大漲44%，過去10年房價更翻倍；桑傑士2023年連任時承諾提供18萬4000戶可負擔住宅，迄今僅落實約4萬戶。今年9月，馬德里一名87歲退休婦人因付不起企業房東倍數調漲的房租遭迫遷後病逝，引爆全國大規模示威。遏止住房危機的緊急法令遭國會否決後，桑傑士於10月5日宣布提前改選。

此外，桑傑士政府近年醜聞與事故頻傳。其前交通部長兼得力助手阿巴洛斯（José Luis Ábalos）今年6月因貪腐罪名成立被判刑24年，桑傑士的妻子與弟弟亦涉及司法案件；今年兩起高速鐵路相撞事故共造成115死逾300傷，加上去年4月全國停電近16小時，以及近期數萬摩洛哥移民湧入飛地休達引發的危機，均重創執政威信。西班牙人報民調顯示，高達66%選民對其執政表現打出不及格。

根據國家報選前最終民調，人民黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）領導的陣營以31.4%支持度，領先桑傑士所屬的工人社會黨（PSOE）的29.1%；若費霍與支持度17.9%、由黨魁阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）領導的極右翼聲音黨（Vox）結盟，將輕易跨過眾議院350席中的176席過半門檻。這也將是獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年逝世以來，極右翼勢力首度進入西班牙中央政府。

分析指出，西班牙政壇若右轉，雖不致成為疑歐派，但內政將大幅收緊移民政策、限制特定農產品進口，並廢除限制資料中心能耗與數據主權的法令，以擁抱人工智慧（AI）與大型科技巨頭。對外關係方面，相較於桑傑士在北約軍費、加薩戰爭等議題上與川普針鋒相對，費霍陣營立場親美，預期將修復與華府關係，並可能配合歐盟共識調整對北京的強硬路線。

阿瓦斯卡爾（左二拿手機者）領導的極右聲音黨主打反移民、西班牙國民優先等政綱，在這次選戰異軍突起，有望選後進入聯合政府。（路透）

西班牙29日舉行提前大選，西班牙總理桑傑士（前）因堅定支持烏克蘭、捍衛巴勒斯坦人權利及公開抗衡美國總統川普，在歐洲享有聲望，國內選民卻對他8年執政日益厭倦。（美聯社）

西班牙29日舉行提前大選，西班牙總理桑傑士（中）因堅定支持烏克蘭、捍衛巴勒斯坦人權利及公開抗衡美國總統川普，在歐洲享有聲望，國內選民卻對他8年執政日益厭倦。（路透）