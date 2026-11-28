西班牙海岸防衛隊船隻在西班牙耶羅島（El Hierro）的拉雷斯廷加（La Restinga）港口，拖帶一艘載有移民遺體的木製漁船。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 一艘載有100多人的移民船在西班牙加納利群島附近獲救，船上14人死亡；事件發生在大選前夕，再度凸顯這條航線的致命風險。

西班牙埃菲通訊社（EFE）今天報導，一艘載有100多人的船隻在西班牙加納利群島（Canary Islands）附近獲救，船上發現14名死亡移民 。當地移民抵達人數激增，已讓主管機關不堪負荷。

路透社報導，西班牙即將於29日舉行大選，移民問題已成為競選主軸之一。這起死亡事件發生在投票 前幾天，再度凸顯這條全球最致命移民路線之一的危險。

埃菲通訊社報導，14具遺體 已被運到岸上。海上救援單位稍早表示，船上發現8至10具遺體，另有6人傷勢嚴重，由直升機送醫。

這艘船在耶羅島（El Hierro）以南39浬（72公里）處被發現，目前正被拖往拉埃斯塔卡港（La Estaca）。

至於其他84名生還者則搭乘另一艘船，抵達耶羅島的拉雷斯廷加港（La Restinga）。

當地設有移民收容中心和野戰醫院，多數抵達這座島嶼的移民都在此接受安置處理。