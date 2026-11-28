西班牙外海移民船獲救 逾百人遇險14死
一艘載有100多人的移民船在西班牙加納利群島附近獲救，船上14人死亡；事件發生在大選前夕，再度凸顯這條航線的致命風險。
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一艘載有100多人的移民船在西班牙加納利群島附近獲救，船上14人死亡；事件發生在大選前夕，再度凸顯這條航線的致命風險。
西班牙埃菲通訊社（EFE）今天報導，一艘載有100多人的船隻在西班牙加納利群島（Canary Islands）附近獲救，船上發現14名死亡移民。當地移民抵達人數激增，已讓主管機關不堪負荷。
路透社報導，西班牙即將於29日舉行大選，移民問題已成為競選主軸之一。這起死亡事件發生在投票前幾天，再度凸顯這條全球最致命移民路線之一的危險。
埃菲通訊社報導，14具遺體已被運到岸上。海上救援單位稍早表示，船上發現8至10具遺體，另有6人傷勢嚴重，由直升機送醫。
這艘船在耶羅島（El Hierro）以南39浬（72公里）處被發現，目前正被拖往拉埃斯塔卡港（La Estaca）。
至於其他84名生還者則搭乘另一艘船，抵達耶羅島的拉雷斯廷加港（La Restinga）。
當地設有移民收容中心和野戰醫院，多數抵達這座島嶼的移民都在此接受安置處理。
根據報導，這艘船上原本載有100多人，屬於超載且危險的移民船隻。獲救時已有人死亡，顯示航程相當凶險，也反映這條路線長期存在嚴重安全問題。 報導指出共有14名移民死亡，先前一度傳出8至10具遺體，後來確認為14具。這些遺體已被運到岸上，部分重傷者則由直升機送醫救治。 因為西班牙即將在29日舉行大選，移民問題已成為競選主軸之一。這起事件在投票前幾天發生，讓外界再次關注加納利群島航線的高風險與當地接收壓力。
精華 FAQ
根據報導，這艘船上原本載有100多人，屬於超載且危險的移民船隻。獲救時已有人死亡，顯示航程相當凶險，也反映這條路線長期存在嚴重安全問題。
報導指出共有14名移民死亡，先前一度傳出8至10具遺體，後來確認為14具。這些遺體已被運到岸上，部分重傷者則由直升機送醫救治。
因為西班牙即將在29日舉行大選，移民問題已成為競選主軸之一。這起事件在投票前幾天發生，讓外界再次關注加納利群島航線的高風險與當地接收壓力。
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