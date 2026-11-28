阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）爆發反政府示威，員警對汽油彈爆炸做出反應。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 阿爾巴尼亞地拉那爆發激烈反政府示威，抗議者攻擊政府建築並引發火災，警方以催淚瓦斯、水砲和橡膠子彈回應，衝突共造成35人受傷。

阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）今天爆發反政府示威，蒙面示威者攻擊政府建築，至少一棟建築起火，並與警方衝突。警方發射催淚瓦斯、動用水砲驅散示威者。

綜合法新社、美聯社和路透社報導，這個巴爾幹半島國家數月來抗議不斷，警民經常爆發激烈衝突。

抗議始於沿海開發案 訴求逐步擴大

這波不滿始於5月下旬，當時民眾和平集會，反對阿爾巴尼亞南部沿海自然保護區的一項豪華觀光開發案。這項開發案與美國總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）創辦的投資公司有關。

這波抗議後來被稱為「紅鶴運動」（Flamingo movement）。9月接著出現學生示威，要求改善教育與生活水準，其中多場演變為暴力衝突。

進入10月後，由於不滿政府涉嫌貪腐、醫療品質低落，以及年輕人缺乏就業與發展前景，示威浪潮自10月中旬起席捲地拉那並延燒至其他城市。

這些抗議屢屢失控，示威民眾縱火焚燒政府大樓與銀行、砸毀商店櫥窗，並撬起人行道石塊砸向警方；示威者的訴求也進一步擴大，納入要求總理拉瑪（Edi Rama）下台。

今天示威現場的一幅布條寫著：「阿爾巴尼亞非賣品。」

拉瑪曾表示，南部沿海自然保護區的開發案合法，相關棲地也會受到保護。

拉瑪政府否認貪腐指控，並呼籲就示威者訴求展開對話。政府也推出調降燃料價格、增加貧困家庭補助等措施，試圖平息抗議。

拉瑪自2013年執政，去年贏得第4個總理任期，這波動盪是他執政以來面臨的最大挑戰。

政府建築起火濃煙密布 警射橡膠子彈驅離

在今天的示威現場，法新社記者目擊蒙面示威者砸毀交通部與中央銀行的窗戶，並試圖撞開內政部大門。

法新社記者也目擊，曾有一名員警朝平民發射橡膠子彈，且這類情況至少發生一次。

示威者與警方互相投擲物品，主要幹道籠罩在濃煙中。

衛生部傍晚表示，已有35人受傷，包括員警與記者。