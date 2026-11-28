阿爾巴尼亞反政府示威釀衝突 35人受傷
阿爾巴尼亞地拉那爆發激烈反政府示威，抗議者攻擊政府建築並引發火災，警方以催淚瓦斯、水砲和橡膠子彈回應，衝突共造成35人受傷。
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阿爾巴尼亞地拉那爆發激烈反政府示威，抗議者攻擊政府建築並引發火災，警方以催淚瓦斯、水砲和橡膠子彈回應，衝突共造成35人受傷。
阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）今天爆發反政府示威，蒙面示威者攻擊政府建築，至少一棟建築起火，並與警方衝突。警方發射催淚瓦斯、動用水砲驅散示威者。
綜合法新社、美聯社和路透社報導，這個巴爾幹半島國家數月來抗議不斷，警民經常爆發激烈衝突。
抗議始於沿海開發案 訴求逐步擴大
這波不滿始於5月下旬，當時民眾和平集會，反對阿爾巴尼亞南部沿海自然保護區的一項豪華觀光開發案。這項開發案與美國總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）創辦的投資公司有關。
這波抗議後來被稱為「紅鶴運動」（Flamingo movement）。9月接著出現學生示威，要求改善教育與生活水準，其中多場演變為暴力衝突。
進入10月後，由於不滿政府涉嫌貪腐、醫療品質低落，以及年輕人缺乏就業與發展前景，示威浪潮自10月中旬起席捲地拉那並延燒至其他城市。
這些抗議屢屢失控，示威民眾縱火焚燒政府大樓與銀行、砸毀商店櫥窗，並撬起人行道石塊砸向警方；示威者的訴求也進一步擴大，納入要求總理拉瑪（Edi Rama）下台。
今天示威現場的一幅布條寫著：「阿爾巴尼亞非賣品。」
拉瑪曾表示，南部沿海自然保護區的開發案合法，相關棲地也會受到保護。
拉瑪政府否認貪腐指控，並呼籲就示威者訴求展開對話。政府也推出調降燃料價格、增加貧困家庭補助等措施，試圖平息抗議。
拉瑪自2013年執政，去年贏得第4個總理任期，這波動盪是他執政以來面臨的最大挑戰。
政府建築起火濃煙密布 警射橡膠子彈驅離
在今天的示威現場，法新社記者目擊蒙面示威者砸毀交通部與中央銀行的窗戶，並試圖撞開內政部大門。
法新社記者也目擊，曾有一名員警朝平民發射橡膠子彈，且這類情況至少發生一次。
示威者與警方互相投擲物品，主要幹道籠罩在濃煙中。
衛生部傍晚表示，已有35人受傷，包括員警與記者。
抗議最早始於5月下旬，民眾和平反對阿爾巴尼亞南部沿海自然保護區的一項豪華觀光開發案。該案與庫許納創辦的投資公司有關，之後逐步擴大為更廣泛的社會運動。 蒙面示威者砸毀交通部與中央銀行窗戶，並試圖撞開內政部大門，至少一棟建築起火。警方則發射催淚瓦斯、動用水砲，並有員警朝平民發射橡膠子彈。 訴求已從反對開發案，擴大到反貪腐、改善醫療與就業前景，並要求總理拉瑪下台。衛生部表示，今天的衝突共造成35人受傷，其中包括員警與記者。
精華 FAQ
抗議最早始於5月下旬，民眾和平反對阿爾巴尼亞南部沿海自然保護區的一項豪華觀光開發案。該案與庫許納創辦的投資公司有關，之後逐步擴大為更廣泛的社會運動。
蒙面示威者砸毀交通部與中央銀行窗戶，並試圖撞開內政部大門，至少一棟建築起火。警方則發射催淚瓦斯、動用水砲，並有員警朝平民發射橡膠子彈。
訴求已從反對開發案，擴大到反貪腐、改善醫療與就業前景，並要求總理拉瑪下台。衛生部表示，今天的衝突共造成35人受傷，其中包括員警與記者。
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