美國擬收緊對中晶片禁令，法國表示，與荷蘭同樣擔憂這項法案的境外管轄效力。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國推動MATCH法案擴大對中科技出口限制，引發荷蘭與法國反彈，歐盟將討論因應，恐使美歐貿易協議再受衝擊。

美國擬透過旨在阻礙中國半導體產業 發展的「MATCH法案」，迫使艾司摩爾（ASML）等歐洲企業遵守美國更嚴格的對中科技出口限制，引發荷蘭政府反對。法國27日表示，與荷蘭有相同疑慮，並正研擬可能的因應措施。

法國貿易部長佛利西耶（Nicolas Forissier）表示，法國政府與荷蘭同樣擔憂這項法案的境外管轄效力，以及對歐企的影響，正密切關注相關進展。他說，歐盟 所有的政策工具仍可動用，「但我們不會貿然採取行動」。

荷蘭貿易部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）26日向國會表示，荷蘭將抵制美國進一步限制艾司摩爾對中銷售的計畫，稱該法案對這家歐洲市值最高企業構成威脅。

MATCH法案獲得共和黨及民主黨重量級議員支持，目前正考慮納入通常在每年12月通過的國防法案。該法案將迫使荷蘭及其他美國盟友加強對先進設備的出口管制，包括艾司摩爾生產的晶片製造設備。

艾司摩爾是全球唯一能生產用於製造尖端半導體微影設備的企業。儘管該公司從未獲准對中出口最先進的極紫外光（EUV）微影設備，但MATCH法案預料將擴大管制範圍，影響艾司摩爾在當地的浸潤式深紫外光（DUV）微影設備銷售及維修服務。中國是艾司摩爾最大市場之一，預估今年將占該公司營收約五分之一。

歐盟各國貿易部長周一（30日）將在布魯塞爾開會，預料將討論這項議題。美國貿易代表葛里爾將以遠距方式與會，討論歐美貿易關係。

美歐目前仍在落實去年達成的貿易協議，這項爭議恐使雙方經濟關係再添波折。佛利西耶說，「這項協議理應繼續作為美歐貿易關係的核心，我們擔心其帶來的利益正逐漸遭到侵蝕」。