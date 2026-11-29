英國一名81歲獨居婦人在家中遭性侵殺害；圖為手銬示意圖。（路透）

英國近期針對一起5月發生的暴力性侵案開啟審判；81歲獨居婦人費絲（Jenny Firth）住家被37歲油漆工霍登（Edward Holden）闖入，並遭後者性侵後推下樓梯致死。面對多項罪名的指控，霍登坦承案發當時吸毒神智不清，但否認謀殺以及性侵指控。

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綜合每日郵報（Daily Mail）等媒體報導，事件發生在當地時間2026年5月28日晚間，位於英國康瓦爾郡一處民宅；救護人員接獲費絲家傳出的緊急求救通報，趕抵現場後發現大門已被開啟，入內後發現倒臥在樓梯、已明顯死亡的費絲。

眼見發生命案，救護人員隨即通報警方，並在後續調查中發現客廳遺落的工地識別證、沾有油漆的男性外套、菸蒂以及毒品器具，並在費絲的臥室驗出霍登的血跡和精液。而慘死在家中的費絲死因則是頭部創傷、窒息以及脊椎損傷，法醫更發現費絲除了頸部骨折之外，兩側多根肋骨也有斷裂的情況。

警方擴大搜查後於事發隔天將霍登逮捕歸案，面對警方的詢問，霍登在坦言「罪惡感很重」的同時，承認犯下過失致死、性侵未遂及一項以異物侵入身體的罪名，透露案發前自己曾吸食過古柯鹼，不過面對謀殺、性侵的指控則矢口否認。案件仍待進一步審判。

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