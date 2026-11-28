北韓官媒10月20日報導領導人金正恩（右一）偕妻子李雪主、女兒金珠愛（右二）一起參觀全國服裝鞋類展覽會。（歐新社）

北韓「歡樂組」被認為是專門負責取悅北韓最高領導人及其核心圈層的女性團體，近期1位脫北女性在電視節目中公開了自己過去從11歲到17歲、長期作為「歡樂組」候補人選的經歷，除了自幼便接受層層選拔與審查，這名脫北女性更曾在5名男子面前脫光衣服、檢查全身，入選最終10名還要被男醫師強行檢查處女膜。

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脫北正妹全裸遭男醫檢查

日媒報導，這名現居南韓、身兼YouTuber與演員的脫北女子名叫金素雅（音譯），她在12日播出的韓國MBN電視台節目「特種世上」中透露：從11歲到17歲期間，她曾多次被朝鮮勞動黨中央委員會召集、接受審查和面談，最後候選人被縮減至3人，包括金素雅在內的2人被淘汰，剩下的1人則被選入「歡樂組」。

今年六月，金素雅也曾登上另1名脫北女性韓松伊（音譯）的YouTube頻道，詳細講述了「歡樂組」的選拔過程。當時金素雅表示「在平壤，朝鮮勞動黨的指導員會前往學校，挑選容貌出眾的女學生，17歲那年，我每周都要前往黨中央委員會，接受高層幹部的審查」。

據悉，「歡樂組」的選拔過程中也包括身體檢查，金素雅透露「我不僅在幹部專用的醫院接受了婦科檢查，還被要求在5名男性面前脫光衣服，以檢查身上是否有傷痕」。更離譜的是，從全國各地選出的最後10名候選人，甚至還需要進行處女膜檢查，金素雅如今回想起當時男醫師的檢查，仍留有心理陰影。

關於北韓「歡樂組」的存在，早在金日成和金正日時代就已經有傳聞，據脫北者透露，該團體成員不僅透過歌舞等形式取悅最高領導人，還承擔著提供性服務的職責，雖然這種機制在金正恩執政時期曾一度消失，但後來又死灰復燃，金素雅強調「『歡樂組』依然存在，被選中的女性無法違抗高層的要求，即便只是說錯一句話，也可能面臨被驅逐出平壤的下場」。

北韓歡樂組秘辛！脫北正妹曝「當5男面全裸受檢」 遭男醫強驗處女膜

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