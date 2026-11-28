AI摘要 文章摘要整理： 菲律賓副總統莎拉拒絕辭職並準備面對彈劾定罪風險，而其父杜特蒂也將在海牙因掃毒行動相關危害人類罪出庭。

菲律賓副總統莎拉．杜特蒂 面臨參議院 彈劾審判，政治前途備受關注。她27日明確表示，辭職「完全不在考慮之列」，即使最後遭判有罪，也會接受參議院裁決。與此同時，她的父親、前總統羅德里戈．杜特蒂將於30日在荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）出庭，面對與掃毒行動有關的危害人類罪指控。父女兩人接連面臨司法與政治壓力，也使杜特蒂家族與總統小馬可仕陣營的政治對立再受關注。

路透報導，莎拉27日表示，自己不會辭去副總統職務，因為這麼做等於背叛2022年投票支持她的3220萬名選民。她並表示，若參議院彈劾法庭作出有罪裁決，自己會接受結果，目前正為可能遭定罪作準備。

莎拉否認不法行為，並指彈劾案是政治騷擾。她的辯護團隊目前正針對剩餘的一項彈劾指控提出證據。原先針對她的彈劾案包含四項指控，涉及機密資金、賄賂及威脅等事項，檢方10月撤回其中三項，僅保留第二項，核心涉及無法合理解釋的財富、財產申報是否如實，以及是否依法處分商業利益以避免利益衝突。

彈劾審判原定11月26、27日進行，但因辯方證人無法出席而取消，預定12月1日恢復。路透指出，檢方希望在今年底前完成審理，但最終進度仍取決於法庭程序。若莎拉遭參議院定罪，將被解除副總統職務，並可能失去擔任公職的資格，影響她參選2028年總統大選的計畫。

另一方面，羅德里戈．杜特蒂將於30日上午10時在國際刑事法院展開審判。他被控在2011年11月1日至2019年3月16日期間，於菲律賓發動掃毒行動時，涉及謀殺及謀殺未遂等危害人類罪。檢方指控分為三項，包括他擔任達沃市長期間的殺人案件，以及擔任總統期間針對高價值目標和村落清剿行動涉及的殺人及謀殺未遂指控。

國際刑事法院表示，開庭首日將確認杜特蒂是否理解指控內容，並詢問他是否認罪，接著由檢辯雙方及受害者代表陳述開庭意見，之後預定傳喚首名檢方證人。