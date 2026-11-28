AI摘要 文章摘要整理： 紐西蘭大選正式結果翻盤，盧克森領導的執政聯盟僅差1席無法過半，必須與機會黨等各方展開談判，政局恐進入長期協商。

紐西蘭 大選正式結果出爐，總理盧克森領導的中間偏右執政聯盟原本看似取得國會多數，卻因海外及特殊選票納入計算後，席次遭到逆轉，最終僅拿下65席，距離過半門檻差一席。新興中間派政黨「機會黨」取得7席，成為左右新政府組成的關鍵力量。盧克森27日表示，將正式與各黨展開協商，但強調不會為了趕時間而倉促達成協議，紐西蘭政局恐進入數周甚至跨年談判期。

紐西蘭選舉委員會27日公布11月7日大選正式結果，盧克森領導的國家黨取得40席，執政夥伴行動黨拿下13席、紐西蘭第一黨12席，三黨合計65席；在130席國會中，組成多數政府至少需要66席。相較於初步開票時執政聯盟領先兩席，最終結果可說出現重大變化。

這次計票變動也反映在選區結果上。國家黨在懷拉拉帕選區以81票之差敗給工黨，在漢密爾頓東選區也以173票之差失利；綠黨則拿下威靈頓灣選區。最終國家黨比初步結果少兩席，綠黨增加一席，取得17席，創下該黨歷來最佳成績。全國投票率為77.2％，兩大主要政黨得票率均未達三成，反映選民對生活成本、經濟表現及政治領導階層的不滿。

這場選舉的最大變數，是首次進入國會的機會黨。該黨由王秋萊（Qiulae Wong）領導，取得約6.06％政黨票及7席。盧克森此前競選期間曾排除與機會黨合作，如今執政聯盟失去多數，態度已轉趨務實。王秋萊表示，機會黨將優先與國家黨協商，但不會預先排除其他可能，也不願為了取得執政位置而放棄核心政策。

不過，雙方政策歧見不小。機會黨主張加強氣候政策、禁止底拖網捕魚、強化超市市場競爭，並提高政府公共投資，與執政聯盟部分政策方向不同。

反對陣營方面，工黨取得36席，與綠黨17席、毛利黨5席合計58席，即使獲得機會黨支持，仍不足以組成多數政府。

不過，重新計票仍可能為局勢帶來變數。選舉委員會指出，正式結果仍可提出司法重新計票申請，期限至12月2日；若國家黨在其中一個選區翻轉結果，便可能重新取得66席。