法國總統馬克宏在布魯塞爾歐盟峰會記者會上，反批極右翼領袖雷朋對歐盟預算談判時程的批評是「奇怪的傲慢」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬克宏與雷朋就歐盟下一期預算談判激烈交鋒，雙方分別指控對方干預政治；歐盟則盼在法國大選前完成協議，但多位領袖對此看法不一。

法國總統馬克宏 26日嚴詞反擊極右翼領袖雷朋，指責她批評歐盟 力促在法國明年大選前敲定下一期預算的努力，是一種「傲慢的」行為。

中央社引述法新社報導，歐盟領袖目前在布魯塞爾舉行峰會，試圖在12月前就歐盟2028年至2034年的預算達成協議，以避免緊張的談判延續至歐洲各國大選之年，其中最受關注的就是法國大選。

馬克宏前一天提高了談判籌碼，威脅若是無法在2027年前達成協議，他將退出談判。此舉引發雷朋抨擊。

被視為法國總統大選熱門人選的雷朋在社群平台X上指出：「我們的國家正處於違約與社會動盪的邊緣。領導人應該專注於整頓局勢，而不是採取暗中政治操作，阻撓法國人民的民主意志。」

數小時後，馬克宏在峰會場邊談及雷朋時說：「她表現出一種奇怪的傲慢，彷彿自己已掌握法國的命運，但事實上，她目前還沒有當選。」

這並非兩人首次因預算問題交鋒。上個月，雷朋提出削減法國對烏克蘭 的援助，以及降低法國對歐盟的財政分攤後，馬克宏曾反擊，要求她「保持謙遜」。

法國即將舉行的大選已成為歐盟領袖在談判時的重要考量。一名歐洲資深外交官形容，法國大選是當前談判的主要關切之一。這名外交官說：「雷朋可能勝選及後果，一直是大家心中揮之不去的考量。」

不過，數名歐盟領袖對此說法表示反對。奧地利總理史托克指出，他「當然不會害怕法國舉行大選」。義大利總理梅洛尼也表示，她並未面臨須達成協議「嚴格的最後期限」。