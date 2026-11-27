西班牙29日舉行提前大選，西班牙總理桑傑士因堅定支持烏克蘭、捍衛巴勒斯坦人權利及公開抗衡美國總統川普，在歐洲享有聲望，國內選民卻對他8年執政日益厭倦。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙提前大選前夕，桑傑士雖因對抗川普與支持烏克蘭在歐洲獲聲望，卻因貪腐、住房危機與事故爭議在國內失分，右翼陣營可能勝出。

西班牙29日舉行提前大選，美國有線電視新聞網（CNN）報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）因堅定支持烏克蘭、捍衛巴勒斯坦 人權利及公開抗衡美國總統川普 ，在歐洲享有聲望，國內選民卻對他8年執政日益厭倦。多數民調 顯示，在野的中間偏右人民黨（PP）支持度領先，可能與極右翼聲音黨（Vox）合組政府。

54歲的桑傑士拒絕讓美國使用兩國共同營運的軍事基地直接攻擊伊朗，也拒絕白宮要求北約成員國將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）5%的要求，屢遭川普抨擊。

然而，桑傑士在國內面臨親信及家人捲入貪腐案件、重大鐵路事故、移民危機及居住成本飆升等問題，近幾個月教師、醫護人員及鐵路員工也接連罷工。遏止住房危機的緊急措施未能在國會過關，最終導致聯合政府垮台，桑傑士10月5日宣布提前大選。

人民黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）主打執政能力，抨擊工人社會黨（PSOE）執政期間危機不斷，包括今年兩起高速鐵路事故共造成115人死亡、逾300人受傷，以及去年4月西班牙停電近16個小時。

費霍也抨擊政府的移民政策，極右翼聲音黨更將移民問題列為競選核心議題，將犯罪增加及公共資源遭排擠歸咎於非法移民，儘管西班牙官方數據並不支持這兩項指控，相關訴求仍引起選民共鳴。

桑傑士2018年以反貪腐為訴求上台，如今身邊人士卻接連捲入貪腐案件。他的前交通部長兼得力助手阿巴洛斯（José Luis Ábalos）今年6月因貪腐罪名成立，被判處24年徒刑。桑傑士的妻子及弟弟也涉及司法案件。桑傑士本人從未被列為貪腐案件的涉案人員，也始終否認有不法行為。

桑傑士引以為傲的經濟政績也未能有效拉抬選情。西班牙近年經濟成長領先德、法、英、義等國，2018年以來整體失業率從15%降至10%，每月最低工資大增66%，但扣除通膨因素後，一般勞工的購買力幾乎沒有改善。

西班牙全國租金較桑傑士上任時上漲44%，許多民眾無力負擔房租，被迫離開從小生活的城市。桑傑士2023年連任時承諾增加18萬4000戶可負擔住宅，迄今僅提供約4萬戶。

今年9月，一名住在馬德里的87歲退休婦人，因付不起被企業房東倍數調漲的房租，遭強制驅逐出她住了70年的公寓，最終病逝醫院。事件引爆民眾怒火，激起大規模示威與罷工。

儘管桑傑士近幾周已縮小與人民黨的支持度差距，但多數民調顯示，即使工人社會黨取得領先，左翼政黨恐仍難以阻止右翼取得國會多數席次。若人民黨與聲音黨合組政府，將是西班牙1975年獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）去世、建立民主制度以來，極右翼政黨首度入閣。