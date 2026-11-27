過去一個月，從美國政府機構到歐洲接連發生多起網路攻擊及網路服務中斷事件，暴露關鍵基礎設施的弱點，也引發外界憂慮，在AI時代，老舊數位基礎設施能否抵禦日益精密的駭客攻擊。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 歐美近期接連爆發多起資安與系統中斷事件，從英國福利系統到美國政府與企業平台都受衝擊，凸顯AI時代下數位基礎設施面臨更大攻擊壓力。

英國媒體「金融時報」報導，英國政府27日被迫暫停大部分社會福利系統的線上服務，尚未排除遭網路攻擊的可能性。過去一個月，從美國政府機構到歐洲接連發生多起網路攻擊及網路服務中斷事件，暴露關鍵基礎設施的弱點，也引發外界憂慮，在人工智慧（AI）時代，老舊數位基礎設施能否抵禦日益精密的駭客 攻擊。

AI模型找出軟體漏洞的速度遠超過人類，掀起攻擊方與防禦方之間的資安軍備競賽，各機構設法趕在駭客利用漏洞之前找出並修補漏洞。

與此同時，AI模型解決複雜數學問題的能力迅速提升，也讓電腦科學家擔心，這項技術可能透過逆向工程，破解支撐網路安全的數學運算。

近期重大資安及網路服務中斷事件包括：

英國就業及退休金部：負責管理規模達3300億英鎊的社會福利制度，大部分福利系統的線上服務27日中斷，官員忙著恢復服務，未排除遭網路攻擊的可能性。

美國空軍：旗艦雲端運算平台Cloud One遭駭客入侵，可能危及大量敏感戰術、人事及後勤資料，部分系統更新及移轉作業已暫停，美軍網路司令部已介入評估損害程度。

美國財政部：旗下金融犯罪執法網（FinCEN）疑似遭網路攻擊，系統遭未經授權存取，因此暫停部分服務。

國際足球總會（FIFA）：本周遭駭客入侵，個人及商業資訊遭竊。

美國情報機構：紐約時報報導，中央情報局（CIA）及國家情報總監辦公室（ODNI）近期發現資安事件，導致部分非機密資訊外洩。

微軟：本月發生網路服務中斷事件，導致電子郵件無法存取。

美國聯邦航空總署（FAA）：本月系統運作中斷，造成數千架次航班停飛。

雖然上述事件並非都是網路攻擊所致，微軟及FAA的系統問題均起因於修補軟體漏洞。然而，各機構之所以爭相更新系統，根本原因在於外界愈來愈擔心網路犯罪分子及獲國家支持的駭客組織，正利用AI工具大幅提升攻擊能力。

資安公司Sophos資深總監皮林（Rafe Pilling）表示，這類事件在短時間內接連發生，難免讓人懷疑支撐日常生活的系統究竟有多大的韌性。網路威脅不僅愈來愈複雜，攻擊速度愈來愈快，發動攻擊的門檻也愈來愈低。

目前鮮少有證據顯示一般駭客利用AI攻擊複雜的軟體漏洞。資安研究人員指出，AI工具最常見的用途仍是擴大網路釣魚攻擊規模，誘騙民眾交出登入憑證。

然而，幾乎所有專家都預期，駭客攻擊手法將愈來愈精密，網路攻擊次數及頻率也將持續增加。皮林說，未來一年，人們賴以維持日常生活的數位基礎設施可能面臨更大的壓力。