巴西總統魯拉（右）任命知名銀行家特拉布科（左）出任下任財長，盼安撫市場對政府債務攀升的疑慮。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 魯拉找來銀行界老將特拉布科接任財長，試圖安撫憂慮政府債務飆升的市場，但巴西高債務、9%赤字與增稅撙節阻力，仍讓財政改革前景艱難。

巴西 總統魯拉找來銀行界大咖、大型銀行Bradesco的董事長特拉布科（Luiz Carlos Trabuco）當財長，明年上任，盼能安撫擔心政府債務攀升的市場。

金融時報報導，魯拉上月意外勝選後，巴西金融資產遭到拋售，投資人擔心他承諾增加社會支出，將加重財政負擔。但特拉布科本周傳出可能接任財長後，巴西貨幣里拉兌美元已收復部分失土。

分析人士表示，魯拉的選擇可能有助於安撫投資人，讓他們相信總統打算在第四個非連續任期內推行較正統的財政政策。

投資銀行BR Partners合夥人拉塞爾達（Ricardo Lacerda）說，特拉布科與魯拉交好多年，具備市場期待的財政公信力與政治人脈，行事務實、低調，善於凝聚共識。

特拉布科是哲學系畢業生，17歲進入Bradesco當基層行員，一路升任執行長，2017年起擔任董事長。

他的最大難題是穩住目前相當於國內生產毛額（GDP）83%的政府債務，但今年預算赤字預估達GDP的9%，更添難度。

經濟學家認為，政府必須抑制支出，央行才有空間調降兩位數利率 ，減輕高利率對經濟成長與借款人的壓力。但魯拉支持者抗拒撙節，企業界反對加稅。左派執政聯盟又未掌握國會多數。

政治顧問特勞曼（Thomas Traumann）提醒，財長不能全由自己作主，每件事都得與魯拉協商。他預警，巴西2027年將面臨通膨更高、成長更低的困境。