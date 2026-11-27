烏克蘭指出，北韓已暫時中止部分與俄羅斯的軍事合作；圖為北韓領導人金正恩(左)與俄羅斯總統普亭(右)去年9月在北京會面。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭情報指北韓因外交摩擦暫停部分對俄軍事合作，包含彈道飛彈供應與增兵請求，但兩國高層往來仍持續，相關說法尚未獲獨立證實。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）26日稱，「鐵桿兄弟」北韓 與俄羅斯爆發外交摩擦，平壤已中止部分對俄軍事合作，包括供應KN-23彈道飛彈 ，並擱置俄方增派兵力的要求。路透表示無法獨立查證。

根據情報總局的說法，起因是俄羅斯一名副外長日前表示，克里姆林宮願協助降低朝鮮半島緊張。北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）上月隨即宣布中止合作作為回應。情報總局在聲明中強調，此舉是北韓領導人金正恩 親自拍板。

情報總局說明，崔善姬要求莫斯科講清楚對南韓的立場，並一併叫停多個合作項目：不再允許俄軍機通過北韓領空，也不再向俄方輸送砲彈與KN-23。另外，俄方希望把北韓派駐俄國的部隊由約8500人增至5萬人，平壤同樣暫不答應。

上述副外長指的是負責亞洲事務的魯登科（Andrey Rudenko）。他上月曾說，首爾已向莫斯科傳達，希望烏克蘭戰事結束後與俄國關係恢復正常，雙方也在商討重啟直航。

路透指出，該社無法確認魯登科是否公開說過俄國將設法緩和半島局勢，也無法確認崔善姬是否公開談過中止軍事合作。至於兩人在何種場合發言，烏方未立即答覆路透詢問；俄羅斯國防部、北韓駐俄羅斯及倫敦、紐約的大使館，與南韓統一部亦未立即回應置評請求。

情報總局另指出，北韓部隊在俄國傷亡嚴重，加上俄軍指揮層對這些士兵態度輕蔑，同樣妨礙雙方深化軍事合作。

路透調查顯示，北韓自2023年起對俄供應武器，2024年起更出兵協助，其中包括烏軍越界進入俄羅斯庫斯克州（Kursk）後與之交火的部隊。專家說，北韓受到嚴厲國際制裁，對俄軍援是少見的外匯來源。

即使關係出現雜音，據情報總局報告，北韓陸軍第11軍團仍留在庫斯克州。另有報導指出，仲夏以來已有一支北韓陸軍混合飛彈部隊進駐鄰近烏克蘭的佛洛尼斯州（Voronezh），供俄軍攻擊烏克蘭；烏克蘭總統澤倫斯基本月7日也表示，俄軍向烏國一處能源設施發射KN-23飛彈。

另一方面，兩國高層互動未斷。俄羅斯總統普亭上周在克里姆林宮會見金正恩最親近的幕僚之一、北韓勞動黨中央委員會書記趙甬元（Jo Yong Won），據報導雙方都稱許彼此合作。