金正恩（前）25日視察北韓核武研究設施。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 金正恩視察核設施時強調北韓核能力已成事實，要求擴大核材料生產與戰術核武部署，並警告任何否認其核武地位的企圖都將被視為宣戰。

北韓 領導人金正恩 25日視察核材料生產及武器研究設施，並稱北韓應著重在多個領域部署戰術核武；重申北韓正有系統地擴大核材料生產能力，強調儘管外界呼籲北韓實現無核化，北韓作為核武國家的地位「絕對不容侵犯」。

北韓中央通信社報導，金正恩說：「我們的核能力如今已是事實。」但報導未透露這些設施的名稱或所在地點。

金正恩指出，北韓應「著重於在多個領域運用戰術核武以執行不同任務」，並稱近期在核武生產取得的成果，是北韓核武力量政策的重大成功。

在各界對北韓與美國恢復對話的前景仍存有疑問之際，金正恩視察核設施似乎意在凸顯，平壤 不顧外界非核化的呼聲，持續推動核武庫擴充與多元化。

2023年，北韓中央通信社公布據稱為火山-31（Hwasan-31）的戰術核彈頭照片，表示這款彈頭可搭載於包括短程飛彈在內的多種運載系統。

北韓中央通信社26日發布的照片顯示，金正恩與官員視察一些物件，分析人士指出，這些物件看起來像是用於濃縮鈾的氣體離心機，以及諸如火山-31等小型化、標準化的戰術核彈頭。

金正恩也表示，任何否認北韓核武地位的企圖，將被視為「公開宣戰」。北韓已於2023年將核武地位寫入憲法。

金正恩說：「只要企圖以核武作為實現霸權手段的惡意勢力依然存在，我們擁有核武就是絕對不可逆轉的選擇。」

他也指控華府試圖與盟友共享與使用核武，藉此建立「核軍事聯盟系統」。

南韓國防安全論壇秘書長申鍾宇（Shin Jong-woo，音譯）表示，金正恩提到的「多個領域」可能暗示朝鮮半島以外的目標，包括美國本土。

申鍾宇說，金正恩的意圖「似乎是，既然如今別無選擇，平壤將進一步擴充核武力量，並朝足以與美國對抗的態勢邁進」。

金正恩（右）25日視察北韓核武研究設施。（歐新社）