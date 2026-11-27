川普政府擬以產能過剩為由，對日本、歐盟等14個經濟體加徵301關稅，引發貿易夥伴反彈。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府以產能過剩為由擬對多國加徵301關稅，引發歐盟、日本、亞洲多國與巴西強烈反彈，各方正透過抗議、協商與反制準備回應。

川普政府擬以產能過剩為由，對日本、歐盟 等14個經濟體加徵301關稅 ，引發貿易夥伴反彈。歐盟稱握有反制措施，日本已向美方抗議，新加坡要求重新考慮，越南準備提出反駁。美方原則上維持已談定的稅率，卻另列更高的備選稅率，讓各方在後續談判中仍承受疊加關稅的壓力。

歐盟執委會發言人說，強烈反對歐洲是結構性產能過剩來源的說法，並要求新關稅遵守雙邊協議。美方提議稅率為15%，但日後可能提高至20%；歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉批評美方的舉動是透過關稅逼迫貿易夥伴讓步，他指出，歐洲議會當初在落實歐盟與美國在蘇格蘭登拜里（Turnberry）達成的貿易協議時，便堅持納入「中止條款」。依據這項條款，歐盟執委會有權全部或部分暫停給予美國商品的關稅優惠。他強調，一旦美方違約，執委會就必須動用這項權利反制。

日本官房長官木原稔26日說，日本沒有非市場政策或做法，也沒有結構性產能過剩，對美方將日本列為課稅對象感到遺憾，已向美方表達立場。

美方擬對日本商品課徵15%關稅，日後仍可能調高至20%。15%符合去年美日協議，但高於最高法院2月裁定後，多數日本貨品適用的12.5%。

日本去年同意設立5,500億美元對美投資計畫，若未為川普選定的開發案提供資金，美方可提高關稅。目前已公布三批、合計1300億美元的開發案。日本經濟產業大臣赤澤亮正先前已表示，只要雙方信守承諾、儘速落實投資計畫，預料關稅就不會超過15%。木原說，日本會繼續與美方推動計畫。

新加坡對美方擬課徵最高20%關稅「非常失望」，認為調查未考慮新加坡的經濟結構。星方說，貿易順差反映經濟開放、市場導向，以及商業和貿易樞紐地位，並非保護國內市場或補貼出口製造業所致。

新加坡也指出，美國對星貿易順差2025年擴大至330億美元，將持續與美國貿易代表署溝通，要求重新考慮措施並爭取降低稅率。若達成對等貿易協議，或透過其他磋商解決美方疑慮，稅率可能降至10%。

越南工商部說，將參與公開聽證、提出意見並回答美方問題，也會提交反駁，回應初步調查結果及其他方面提出的「不實評論和指控」。越方並希望盡快完成對等、公平及平衡的貿易協議談判。

印度商工部則說，調查期間已積極溝通，貿易疑慮應透過雙邊協議談判處理。若完成協議，印度商品擬適用17%稅率，否則可能升至25%。

巴西 政府譴責美方擬提高巴西商品關稅，稱單方面加稅在雙邊談判進行之際「令人無法接受」，巴西不會屈服於威脅。美方擬提高原糖及精糖進口稅，並對飛機新課10%關稅。巴西說，將繼續談判，但不排除採取報復措施。

新方案仍須公開徵詢意見，並於明年1月底舉行聽證，內容可能調整。美國貿易代表葛里爾說，措施旨在維持既有協議，同時處理產能過剩；與強迫勞動調查相關的10%或12.5%關稅重疊時，適用較高稅率，不會兩者相加。