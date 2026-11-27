西班牙資深央行人士戴柯斯將出任下任歐洲中央銀行（ECB）總裁。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐元區國家選定戴柯斯接任歐洲央行總裁，外界預期他將延續現行政策，並在通膨升溫與市場風險加劇下維持升息取向。

歐元區國家26日選定西班牙資深央行 人士戴柯斯（Pablo Hernández de Cos）出任下任歐洲中央銀行（ECB）總裁，意味著這個歐洲最具影響力的金融機構可能延續現行政策。

路透報導，這項外界早有預期的人選決定，為歐盟 主要強國就歐洲央行執行理事會席次進行的數月閉門協商畫下句點。該理事會有6席，除了總裁職位，德國 亦將取得權力甚大的首席經濟學家職位，法國則將拿下主管市場操作的職位。

戴柯斯曾任西班牙央行總裁，現任國際清算銀行總經理。他將在現任歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）明年2月7日提前卸任後接手，並於3月18日首度主持貨幣政策會議。

荷蘭26日決定支持戴柯斯，形同撤回對自家候選人諾特（Klaas Knot）的支持，為戴柯斯執掌歐洲央行掃除障礙。

這波人事改組之際，歐洲央行正面臨伊朗戰爭導致通膨再起，以及法國政局動盪恐引發更廣泛金融市場壓力、波及其他歐元區國家的疑慮。

戴柯斯獲任命，意味著歐洲央行最高職位將交由一名南歐決策官員暨前總裁德拉吉（Mario Draghi）的盟友掌舵，也讓外界更加預期，歐洲央行最終將動用其政策工具，以遏止新一波主權債務危機。

歐盟領袖也提名法國的布恩（Laurence Boone）與德國的布蘭納梅爾（Markus Brunnermeier），填補執行理事會其餘兩個空缺。

拉加德卸任後，布恩將成為歐洲央行管理委員會（ECB Governing Council）唯一女性成員，可能負責督導市場操作；布蘭納梅爾預料則將在雷恩（Philip Lane）5月31日卸任後，接任首席經濟學家。

儘管大致上只是形式，這些人選仍須經過確認程序，預計可及時完成，讓歐盟領袖在12月峰會上做出最終批准。

戴柯斯現年55歲，是受過專業訓練的貨幣經濟學家。他以立基於經濟理論的獨立思考，以及十多年來在政策制定職位上養成的務實作風而聞名。

他職涯初期曾在歐洲央行與西班牙央行擔任多項幕僚職務，之後罕見地躍升決策層級，出任西班牙央行總裁，並成為負責制定利率的歐洲央行管理委員會成員。

戴柯斯歷經多場危機，包括西班牙銀行業紓困、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及疫後通膨飆升，迫使歐洲央行啟動歷來速度最快的升息循環。

儘管南歐決策者常被視為偏好寬鬆貨幣政策的「鴿派」，同僚與歐洲央行觀察家表示，戴柯斯作風務實、立場溫和，不能簡單歸入任何這類派別。

而且歐洲央行政策是由27人組成的管理委員會決定，這意味著即使是總裁，單獨主導利率走向的空間也有限。

無論如何，只有在通膨略高於目標時，偏鴿派的傾向才有影響。今年物價壓力激增，將迫使任何一位歐洲央行總裁持續升息。

目前通膨率為4%，是歐洲央行目標的兩倍。無論公開發言或私下受訪，決策官員似乎一致認為，12月升息已無可避免。

不過，後續政策走向仍不明朗，市場預期只會再升息一次，主要是近期油價回落，且預期通膨率將從明年春季開始下降。