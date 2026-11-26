法國總統馬克宏。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟正趕在法國大選前敲定2028年至2034年預算，馬克宏與雷朋為此公開交鋒，而烏克蘭援助、農業補貼及會員國分攤也讓談判更為艱難。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）今天嚴詞反擊極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen），指責她批評歐盟 力促在法國明年大選前敲定下一期預算的努力，是一種「傲慢的」行為。

法新社報導，歐盟領袖目前在布魯塞爾（Brussels）舉行峰會，試圖在12月前就歐盟2028年至2034年的預算達成協議，以避免緊張的談判延續至歐洲各國大選之年，其中最受關注的就是法國大選。

馬克宏前一天提高了談判籌碼，威脅若是無法在2027年前達成協議，他將退出談判。此舉引發雷朋抨擊。

被視為法國總統大選熱門人選的雷朋在社群平台X上指出：「我們的國家正處於違約與社會動盪的邊緣。領導人應該專注於整頓局勢，而不是採取暗中政治操作，阻撓法國人民的民主意志。」

數小時後，馬克宏在峰會場邊談及雷朋時說：「她表現出一種奇怪的傲慢，彷彿自己已掌握法國的命運，但事實上，她目前還沒有當選。」

這並非兩人首次因預算問題交鋒。

上個月，雷朋提出削減法國對烏克蘭 的援助，以及降低法國對歐盟的財政分攤後，馬克宏曾反擊，要求她「保持謙遜」。

法國即將舉行的大選已成為歐盟領袖在談判時的重要考量。一名歐洲資深外交官形容，法國大選是當前談判的主要關切之一。

這名外交官說：「雷朋可能勝選及後果，一直是大家心中揮之不去的考量。」

不過，數名歐盟領袖對此說法表示反對。奧地利總理史托克（Christian Stocker）指出，他「當然不會害怕法國舉行大選」。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也表示，她並未面臨須達成協議「嚴格的最後期限」。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）在今天預算談判前擴大施壓力道。談判中，歐盟重量級成員德國主張削減預算，並要求各國分攤對烏克蘭的資金援助。

他表示，「現在是所有領袖以開放心態、建設性態度，以及妥協精神參與討論的時候了」，呼籲各國「在今年年底前」達成協議。

2026年幾乎整年，歐盟各國都在爭論2028年至2034年的預算規模。歐盟執委會提出一項高達2兆歐元的支出計畫，但多數成員國並不認同。

原本就充滿波折的協商過程，在德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）將預算協議與27個歐盟成員國共同承諾對烏克蘭提供資金掛鉤後，變得更加複雜。

歐盟成員國被要求支持一筆額外的450億歐元貸款，以確保烏克蘭金援能維持至2027年。然而，捷克、匈牙利與斯洛伐克希望獲得豁免。

梅爾茨抵達峰會時表示，他認為這種要求不可接受，並警告「歐盟由27個國家組成，不是23個或24個」。

在預算辯論中，一方是由德國、荷蘭等國組成的所謂「節儉派」歐盟國家，主張縮減整體支出規模，並試圖將這個陣營重新塑造成「理性7國」。

另一方則是法國，要求增加農民補助，並堅持歐洲需要更充裕的資金，以應對日益增加的挑戰。

此外，由17個南歐、中歐及東歐國家組成的「凝聚力之友」（Friends of Cohesion）陣營也主張增加資金，支持農業與區域發展。

科斯塔最新提出的預算方案，試圖透過削減2040億歐元預算，以及對數位企業徵稅來彌合各方歧異。然而，相關削減方案已引發歐盟領袖不滿。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在X上提出警告：「一個廉價的歐洲，最終可能成為代價極其高昂的錯誤。安全是有代價的。」

數百名農民在布魯塞爾示威，反對削減農業補貼。農民經常在歐盟領袖會議期間發起抗議，並警告若12月峰會仍未解決問題，屆時將爆發更大規模的示威。

法國極右翼領袖雷朋。(路透)