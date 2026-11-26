日本多個民間團體向防衛省遞交由約4.7萬名日本民眾聯合簽名的材料，反對日本擁有核動力潛艇，要求政府撤回相關計畫；圖為相關日本民間團體代表在防衛省門前展示聯署材料。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 日本政府正考慮修訂防衛與安全政策，可能淡化甚至刪除無核三原則表述，並擴大武器出口與軍備能力，引發民眾抗議與區域緊張疑慮。

日本 媒體報導，日本政府正研究修改「防衛裝備轉移三原則」，或刪除前言中有關「不擁有、不製造、不運進核武器」的「無核三原則」等內容表述；消息引發擔憂，25日晚有民眾在位於東京的參議院議員會館舉行集會，反對高市內閣持續推動軍事擴張。

新華社引述朝日新聞報導，「防衛裝備轉移三原則」是規範日本對外出口武器的政策文件。今年4月，日本政府通過內閣決議，完成對「防衛裝備轉移三原則」及其運用指南的修改，原則上允許殺傷性武器對外出口。

報導指出，日本政府正在考慮配合年內修訂「安保三文件」，對「防衛裝備轉移三原則」進一步修改，或刪除前言中「迄今始終堅持不成為對他國構成威脅的軍事大國、恪守『無核三原則』的基本原則」等表述，同時擬增加以武器出口為前提開展研發、強化生產能力的相關內容。

報導援引日本政府相關人士的話稱，現行前言是在自民黨與對武器出口持謹慎態度的公明黨聯合執政期間制定的，「已不符合現政權積極推動武器出口的方向」。

參與集會的民眾表示，如果讓日本擁有核動力潛艦，一旦發生某種事故或出現意外狀況，就無法排除發生放射性物質外洩的可能性。

日本反戰市民團體負責人金子哲夫表示，如果日本再進一步修改「無核三原則」意味著日本表明其進一步擴充軍備的意圖，這對於亞洲的和平與穩定沒有任何益處；日本民間和平組織負責人谷雅志：如果日本以周邊安全保障環境惡化為理由，使日本轉變為一個能夠主動實施攻擊的國家，同時還擁有能夠進行遠距離航行的核動力潛艇，這無疑會進一步加劇地區緊張局勢

「無核三原則」指「不擁有、不製造、不運進核武器」，據悉日本政府正考慮在年內修訂「國家安全保障戰略」時，對「無核三原則」設置例外情況，允許在緊急情況下將核武器運進日本，這一動向近期已引發日本民眾頻繁抗議。