圖為2014年在北韓元山的松濤園國際兒童營開幕典禮上，北韓女童手持標示著各國國名的牌子。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 北韓為報復瑞士將松濤園夏令營列入制裁名單，勒令關閉瑞士駐平壤辦事處並驅逐負責人，令原本剛回暖的雙邊關係再度急轉直下。

北韓 為報復瑞士 將「松濤園國際少年團夏令營」列制裁名單，25日下令關閉剛於上月才重新運作的瑞士駐平壤 外交辦事處，並將辦事處負責人宣告為「不受歡迎人物」，要求其在48小時內離境。此舉令近期才因瑞士外長罕見訪北韓而出現回暖跡象的兩國關係急轉直下。

根據北韓官方朝中社報導，北韓外務省歐洲局局長朴賢洙25日召見瑞士駐平壤外交辦事處代表西爾萬阿斯蒂耶（Sylvain Astier），當面遞交外務省備忘錄，要求關閉該辦事處，並勒令阿斯蒂耶在48小時內離開北韓。北韓方面譴責瑞士當局將位於元山市的松濤園國際少年團夏令營納入制裁，是「公然的敵對行為」。

此次，外交風波源於今年9月歐盟及英國指該夏令營涉嫌參與將俄羅斯占領區的烏克蘭兒童轉送至北韓，並對其進行意識形態灌輸與「俄羅斯化」，因而將營地列入對俄制裁名單。瑞士隨後於11月初跟進制裁，凍結該營地海外資產並禁止相關負責人入境。北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨總務部長金與正24日隨即揚言考慮關閉瑞士辦事處，在瑞士政府表態維持制裁立場後，平壤迅速採取反制行動。

瑞士自1974年與北韓建交以來，一直是少數與平壤保持溝通管道的西方國家，金正恩兄妹青少年時期亦曾赴瑞士留學。瑞士駐平壤辦事處原於2020年因新冠疫情關閉，直至今年10月19日才重新運作，隸屬瑞士駐北京大使館管轄；瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）更於10月底訪問平壤商討關係正常化。

針對平壤的驅逐令，瑞士外交部25日發聲明表示遺憾，但強調此舉並未動搖兩國邦交，未來雙方仍將透過瑞士駐北京大使館及北韓駐伯爾尼大使館維持對話。南韓東國大學北韓學系名譽教授高有煥分析指出，北韓此舉不僅是針對瑞士，更是向其他西方國家發出警告，表明若跟進制裁，雙邊關係將毫無改善空間。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正(圖)威脅關閉瑞士駐平壤的外交辦事處。(美聯社)