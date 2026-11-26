AI摘要 文章摘要整理： 歐盟正研議成立最高500億歐元的主權科技股權基金，鎖定AI與量子領域以縮小與美國差距；同時美國科技投資熱潮升溫，卻也開始面臨泡沫與債務風險。

為縮小與美國及中國在尖端科技領域的差距，並降低對外依賴，歐盟 正籌畫成立一項規模最高達500億歐元（約579億美元）的「主權科技股權基金」（Stef）；該基金將打破歐盟以往保守的融資慣例，專注於對歐洲人工智能（AI）及量子運算企業進行長期、高風險投資，藉此強化歐洲科技自主權。

據英國「金融時報」引述知情官員報導，鑑於美國政策不確定性升高及地緣政治局勢動盪，歐盟執委會計畫將該基金作為種子資金，期望發揮槓桿效應，每投入1歐元便能吸引最多6歐元的民間資金跟進。歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）已就此構想與歐洲投資銀行（EIB）展開商討，擬由EIB在不承擔投資風險的前提下提供金融專業支援；同時，執委會亦配合推出全新量子戰略，以鞏固歐洲在該新興產業的地位。

近年歐美在企業投資與生產力上的鴻溝持續擴大。牛津經濟公司（Oxford Economics）預測，受AI基礎設施投資激增帶動，2021年至2027年底美國企業實質資本支出將大增40%，增幅為歐洲的三倍以上，歐元區同期僅增長12%。

曼徹斯特大學教授範阿克（Bart van Ark）亦指出，2018年至2025年間，美國每工時創造的GDP增加14美元，歐洲卻僅增2美元。雖然歐盟於2024年率先全球通過「人工智能法」，但外界批評歐洲「管制過度、投資不足」，且創新難以轉化為產業實際應用，窒礙了企業競爭力。

就在歐盟急起直追之際，美國龐大的AI投資熱潮卻開始面臨泡沫化與債務風險的考驗；谷歌、Meta、微軟及亞馬遜等科技巨頭今年全年資本支出預計突破7250億美元，市場日益憂慮巨額基礎設施投資回報過慢，難以支撐舉債擴張的步伐。

近期多個科技巨頭的5年期信用違約交換（CDS）利差急升，其中資料中心營運商CoreWeave未來5年違約機率更攀升至68%，日本軟銀集團股價亦因市場恐慌而單日重挫逾14%。專家警告，一旦放款機構轉趨謹慎，全球AI投資熱潮恐將面臨降溫風險。