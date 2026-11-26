埃及油車在交通幹道翻側起火 至少31死 檢採DNA辨遺體
埃及大開羅環城公路一輛運油車翻側後猛烈起火，火勢波及周邊多車，造成至少31死、21傷；當局已派救護車救援並以DNA辨識遺體。
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埃及大開羅環城公路一輛運油車翻側後猛烈起火，火勢波及周邊多車，造成至少31死、21傷；當局已派救護車救援並以DNA辨識遺體。
埃及大開羅地區25日發生嚴重交通事故，一輛運油車在連接開羅、吉薩及蓋勒尤卜省的重要交通幹道環城公路上翻側並猛烈起火；大火迅速波及周邊多輛汽車、公共交通工具及電單車，造成嚴重人命傷亡。根據埃及衛生部最新公布的數字，事故死亡人數已由最初的21人攀升至最少31人，另有21人受傷送院。由於部分遺體嚴重燒毀，檢察部門已介入調查並安排進行DNA鑑證，以確認遇難者身分。
事故發生於吉薩省人口稠密的瓦拉克區（Al-Warraq）環城公路路段。經法新社核實的現場目擊者影片顯示，運油車翻側後現場瞬間陷入火海，升起巨大火球與滾滾黑煙。烈焰迅速蔓延至在繁忙公路上行駛的多輛車輛，大火撲滅後，現場多部汽車已被燒成廢鐵。
事故發生後，埃及衛生部緊急派出約39至40輛救護車趕赴現場救援，並將傷者分別送往謝赫扎耶德專科醫院、因巴巴綜合醫院及瓦拉克中央醫院救治。衛生部長加法爾下令中央危機管理部門及周邊醫院全面提升戒備，同時指派兩名副部長親赴現場及接收傷者的醫院督導救援工作。
消防員持續向運油車殘骸射水降溫，當局亦調派推土機清理路面被焚毀的車輛殘骸，以恢復交通。
大開羅地區擁有眾多人口密度極高、基礎設施老舊的非正式居民區，近年屢次發生致命災害。此外，埃及道路交通事故頻繁，主因多為魯莽駕駛、車輛缺乏妥善維護以及交通法規執法不力。
根據埃及國家統計局數據，去年全國有近6000人死於道路交通事故；而就在不到一個月前，吉薩亦曾發生重型卡車碰撞事故，導致10人死亡、24人重傷。
事故發生在大開羅地區環城公路，一輛運油車翻側後引發大火，並波及多輛車輛，最新死亡人數已增至至少31人，另有21人受傷送院。 由於火勢猛烈，部分遺體已嚴重燒毀，外觀難以辨認，檢察部門因此介入調查，並安排DNA鑑證，以確認遇難者身分並協助後續善後。 埃及衛生部緊急派出約39至40輛救護車到場，將傷者送往多間醫院救治，並提升周邊醫療戒備；消防員持續降溫，推土機亦清理焚毀車輛以恢復交通。
精華 FAQ
事故發生在大開羅地區環城公路，一輛運油車翻側後引發大火，並波及多輛車輛，最新死亡人數已增至至少31人，另有21人受傷送院。
由於火勢猛烈，部分遺體已嚴重燒毀，外觀難以辨認，檢察部門因此介入調查，並安排DNA鑑證，以確認遇難者身分並協助後續善後。
埃及衛生部緊急派出約39至40輛救護車到場，將傷者送往多間醫院救治，並提升周邊醫療戒備；消防員持續降溫，推土機亦清理焚毀車輛以恢復交通。
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