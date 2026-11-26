埃及大開羅地區一輛運油車在交通幹道翻側起火，造成嚴重傷亡。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 埃及大開羅環城公路一輛運油車翻側後猛烈起火，火勢波及周邊多車，造成至少31死、21傷；當局已派救護車救援並以DNA辨識遺體。

埃及 大開羅地區25日發生嚴重交通事故，一輛運油車在連接開羅、吉薩及蓋勒尤卜省的重要交通幹道環城公路上翻側並猛烈起火；大火迅速波及周邊多輛汽車、公共交通工具及電單車，造成嚴重人命傷亡。根據埃及衛生部最新公布的數字，事故死亡人數已由最初的21人攀升至最少31人，另有21人受傷送院。由於部分遺體 嚴重燒毀，檢察部門已介入調查並安排進行DNA 鑑證，以確認遇難者身分。

事故發生於吉薩省人口稠密的瓦拉克區（Al-Warraq）環城公路路段。經法新社核實的現場目擊者影片顯示，運油車翻側後現場瞬間陷入火海，升起巨大火球與滾滾黑煙。烈焰迅速蔓延至在繁忙公路上行駛的多輛車輛，大火撲滅後，現場多部汽車已被燒成廢鐵。

事故發生後，埃及衛生部緊急派出約39至40輛救護車趕赴現場救援，並將傷者分別送往謝赫扎耶德專科醫院、因巴巴綜合醫院及瓦拉克中央醫院救治。衛生部長加法爾下令中央危機管理部門及周邊醫院全面提升戒備，同時指派兩名副部長親赴現場及接收傷者的醫院督導救援工作。

消防員持續向運油車殘骸射水降溫，當局亦調派推土機清理路面被焚毀的車輛殘骸，以恢復交通。

大開羅地區擁有眾多人口密度極高、基礎設施老舊的非正式居民區，近年屢次發生致命災害。此外，埃及道路交通事故頻繁，主因多為魯莽駕駛、車輛缺乏妥善維護以及交通法規執法不力。

根據埃及國家統計局數據，去年全國有近6000人死於道路交通事故；而就在不到一個月前，吉薩亦曾發生重型卡車碰撞事故，導致10人死亡、24人重傷。

埃及大開羅地區一輛運油車在交通幹道翻側起火，造成嚴重傷亡；圖為油罐車殘骸。（新華社）