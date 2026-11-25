加拿大運動休閒服飾品牌露露檸檬。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 露露檸檬創辦人威爾遜在卡加利論壇談女性生育與職涯選擇，並提及「進口新娘」等說法，引發聽眾反彈與主辦方譴責。

加拿大 運動休閒服飾品牌露露檸檬（Lululemon ）創辦人奇普威爾遜（Chip Wilson）日前在卡加利（Calgary）一場領導力論壇上，發表有關女性生育選擇的言論，引發反彈，部分聽眾當場離席。主辦單位事後承認，他的部分說法令人反感，與組織價值不符。

據加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，兩名在場消息人士說，威爾遜在論壇上表示，加拿大女性往往不願意生下男性期望的那麼多孩子，還提到其他有關女性生育選擇的說法。其中一人說，威爾遜還稱，有些男性可能得從泰國 「進口」新娘，才能生下多個孩子。「環球郵報」同意不公開這兩人的身分，因為他們未獲授權談論這場活動。

活動在BMO中心（BMO Centre）舉行，主辦單位是非營利組織Axis Connects，宗旨是推動女性在領導階層的發展。執行長彼得斯（Nuvyn Peters）周二以電郵聲明表示：「我們認為，威爾遜在論壇上的幾項言論令人反感，與Axis Connects的價值觀與使命不符。」她說，這些言論也凸顯一個令人不安的現實：在職場與領導階層上阻礙女性的態度與假設，並未消失。

這場論壇有720人報名，多數為女性。在彼得斯主持的台上問答中，消息人士說，威爾遜表示，避孕對女性的職涯發展至關重要，因為像他這樣的企業領導人，更願意聘用二十出頭的女性並投資她們，不必擔心她們馬上請產假，她們會延後成家。消息人士說，這番話讓全場響起倒抽氣聲。

威爾遜已卸下露露檸檬領導職務逾10年，但仍是公司的大股東之一。他2013年辭去董事長，當時他在電視訪談中，把顧客抱怨部分瑜伽褲太透明的問題，歸咎於「有些女性的身材就是不適合」穿這些衣服。消息人士說，周一彼得斯問他是否後悔當年的言論，他回答那些話是被斷章取義。去年他曾發動委託書爭奪戰，批評公司「失去酷勁」，後來露露檸檬同意任命他提名的2名董事，衝突才落幕。

威爾遜的發言人在回覆「環球郵報」的電郵中說：「這是想用聳動的標題，抹煞威爾遜長期指導女性成為高階主管與創業家的紀錄。」

威爾遜的財富，有相當部分來自獨立自主的女性客群。他1998年創立露露檸檬，早年把典型顧客形容成「超級女孩」：32歲、沒有孩子的職業女性，可支配所得足以花100美元以上買一條瑜伽褲。他在自傳「Little Black Stretchy Pants」中寫到，公司規模還很小時，他曾向員工承諾，若公司上市，要把10%股份分給他們，後來造就30多位千萬富翁，其中多數是女性。

消息人士說，當天他的著作「Lululemon and the Future of Technical Apparel」，被放進發給與會者的紀念袋，但許多人把書拿出來留在桌上，有人看到主辦人員在收拾成疊的書。此外，聽眾可透過QR碼提問，並看到其他人的問題，有人問他是否認為女性員工生孩子後就失去對公司的價值。消息人士回憶說，原定一小時的這場討論，被彼得斯提前結束。

論壇邀請多位加拿大知名企業主管與意見領袖，包括音樂人兼作家簡雅登（Jann Arden）擔任主講，以及艾伯塔省前省長甘尼（Jason Kenney）、五屆奧運獎牌得主泰莎維爾圖（Tessa Virtue）。彼得斯說，組織會持續推動女性在領導階層的發展，打造讓女性有平等機會的商業環境。