教宗方濟各。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 方濟各生前日記經良十四世批准出版，揭露其長年信仰危機、3度靈性遭遇與2018年智利醜聞反省，也展現他對權力、謙遜與繼任者的態度。

已故天主教教宗方濟各 （Pope Francis）辭世一年半，其生前橫跨逾30年的私人日記在獲現任教宗良十四世（Pope Leo XIV）批准後，於24日在全球發行。這本全書共160頁的新書「教宗方濟各的私人日記」（The Private Diary of Pope Francis），由方濟各生前親信、梵蒂岡 教義部部長費南德斯（Víctor Manuel Fernández）樞機主教負責摘錄、編排及解說，首度披露這位已故教宗鮮為人知的內心掙扎，包括他自述受到魔鬼誘惑、一生曾三度目睹魔鬼、親見「地獄之門」，讓他嚇得拿起玫瑰念珠當武器，並深刻反思在2018年處理智利神職人員性侵醜聞時的嚴重誤判。

費南德斯在書中透露，方濟各寫日記的習慣始於1992年12月他出任阿根廷首都布宜諾斯艾利斯輔理主教之時，直至2024年8月離世前約8個月才停筆。方濟各生前曾囑託費南德斯，在他辭世後從日記中挑選「能造就人、對讀者有益」的內容公諸於世。

日記中最令外界震驚的內容，莫過於方濟各細述自己歷經長達兩年的信仰危機，以及三度遭遇魔鬼的靈性體驗。他在2021年1月的日記中寫道，早於2006年擔任布宜諾斯艾利斯總主教期間，便曾兩度見到魔鬼，一次是在乘車回家途中從車內瞥見，另一次則是在聖堂舉行彌撒時。

他形容魔鬼那雙「既具威脅、同時又充滿誘惑的眼神」，令他至今難以忘懷。第三次經歷則發生在擔任教宗期間與梵蒂岡官員開會時，他清楚聽見魔鬼發出「低沉、沙啞卻極具力量」的聲音，直到上主賜予機會讓他離開該場會議，才得以解脫。

此外，在2018年6月6日的日記中，方濟各記載當晚準備就寢時突然看見「地獄之門」的異象，入口處的景象令他驚恐萬分，隨即拿起玫瑰念珠作為武器祈禱防禦。

除了靈性考驗，日記亦罕有觸及教廷備受爭議的歷史事件，揭露方濟各對權力與教會醜聞的深刻自省。2018年方濟各訪問智利期間，曾公開為涉嫌包庇神父性侵的當地主教巴羅斯（Juan Barros）辯護，一度引發全球輿論猛烈抨擊。

方濟各在日記中坦承，當時在海外訪問及飛機上與記者對話後，才驚覺智利教會的情況竟如此嚴重，令他感到極度痛心；他承認當下受到當地教會誤導而低估了事態，隨後確認受害者指控屬實並下令徹查。

書中同時展現了方濟各謙遜與寬容的一面。他曾為如何運用教宗權力感到苦惱，2023年面對主教詢問為何不斥責公開批評他的梵蒂岡官員時，方濟各表示天主不希望他為了自身方便而將他人當作傀儡操控。即便對曾公開反對自己的樞機主教，他私下亦不吝給予正面評價。

他更在日記中高度讚揚當時仍為樞機主教的繼任者良十四世，形容對方是「偉大的牧者、慷慨的傳教士，更是一個無可挑剔的人」。

至於2013年當選教宗這件人生大事，方濟各卻極為淡然，直至當選4個多月後的7月，才在日記中輕描淡寫地留下一句：「他們在3月13日選我當教宗。」

已故天主教教宗方濟各的私人日記「教宗方濟各的私人日記」出版，全書共160頁，揭開他鮮為人知的一面。（美聯社）