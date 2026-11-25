沙國首都最高摩天大樓 1周內2度遇襲釀11傷
沙烏地阿拉伯首都利雅德金融區最高摩天大樓1周內第2度遇襲，造成11人受傷，沙國聯軍將其定性為恐怖攻擊，青年運動則尚未認領最新攻擊。
AI摘要
文章摘要整理：
沙烏地阿拉伯首都利雅德金融區最高摩天大樓1周內第2度遇襲，造成11人受傷，沙國聯軍將其定性為恐怖攻擊，青年運動則尚未認領最新攻擊。
三名目擊者表示，沙烏地阿拉伯首都利雅德最高摩天大樓24日再度遇襲，造成11人受傷。這棟位於金融區的大樓不到一周內第二度遭攻擊。與葉門叛軍「青年運動」（Houthi）作戰的聯軍譴責這是「恐怖攻擊」。
中央社引述沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導指出：「這起襲擊造成11人受傷。」傷者包括印度、尼泊爾及埃及籍人士，以及沙烏地阿拉伯公民。消息人士說，11名傷者中至少有2人因襲擊受到嚴重燒傷，情況危急。
法新社報導，沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」（Public Investment Fund，PIF）總部就設於這棟大樓內。另有一名目擊者表示，一台裝有擴音器的車輛曾警告附近行人尋找掩護。
以沙烏地阿拉伯為首、與葉門叛軍「青年運動」作戰的聯軍發言人馬里奇（Turki al-Malki），在社群媒體發文表示：「金融中心區一棟大樓遭到卑劣的恐怖攻擊。相關單位正在勘查遇襲現場。」
這棟大樓19日也曾遇襲，是沙國自7月與伊朗支持的「青年運動」重新爆發敵對行動以來，數個遭攻擊的知名目標之一。
自從鄰國葉門的內戰戰火重燃以來，沙烏地面臨的攻擊激增。在葉門內戰中，沙國支持獲國際承認的葉門政府對抗青年運動。
今天稍早，葉門西南部官員表示，當地有卡車與巴士遭到空襲，造成26人死亡。青年運動與政府軍互控對方發動這起攻擊。
沙國官員上周表示，利雅德金融區一棟高樓遇襲，造成數個樓層及鄰近兩棟建築受損，但無人傷亡。
獲伊朗撐腰的青年運動宣稱犯下上周的攻擊，但並未宣稱今天發動任何新一波攻擊。
公共投資基金大樓高385公尺，矗立於利雅德的阿布杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District），是區內最醒目地標，而這個金融區也是沙國展現經濟雄心的門面。
根據沙烏地新聞社與目擊者說法，這次攻擊造成11人受傷，其中包括印度、尼泊爾、埃及籍人士與沙國公民，且至少有2人因嚴重燒傷而情況危急。 因為這棟高385公尺的大樓位於阿布杜拉國王金融區，內有公共投資基金總部，是利雅德金融區最醒目的地標，也象徵沙國經濟雄心，因此具高度象徵性。 沙國支持葉門國際承認政府，與青年運動持續交戰；自葉門內戰重燃後，沙國遭攻擊明顯增加。青年運動曾承認上周襲擊，但對這次新一波攻擊尚未認領。
精華 FAQ
根據沙烏地新聞社與目擊者說法，這次攻擊造成11人受傷，其中包括印度、尼泊爾、埃及籍人士與沙國公民，且至少有2人因嚴重燒傷而情況危急。
因為這棟高385公尺的大樓位於阿布杜拉國王金融區，內有公共投資基金總部，是利雅德金融區最醒目的地標，也象徵沙國經濟雄心，因此具高度象徵性。
沙國支持葉門國際承認政府，與青年運動持續交戰；自葉門內戰重燃後，沙國遭攻擊明顯增加。青年運動曾承認上周襲擊，但對這次新一波攻擊尚未認領。
上一則
索羅門群島禁外國設軍事基地 外媒：中國軍事擴張野心受挫
下一則