位於沙烏地阿拉伯首都利雅德金融區內的「公共投資基金大樓」，24日遭到「恐怖攻擊」。圖為該大樓的外觀畫面。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地阿拉伯首都利雅德金融區最高摩天大樓1周內第2度遇襲，造成11人受傷，沙國聯軍將其定性為恐怖攻擊，青年運動則尚未認領最新攻擊。

三名目擊者表示，沙烏地阿拉伯 首都利雅德最高摩天大樓24日再度遇襲，造成11人受傷。這棟位於金融區的大樓不到一周內第二度遭攻擊。與葉門叛軍「青年運動」（Houthi）作戰的聯軍譴責這是「恐怖攻擊」。

中央社引述沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導指出：「這起襲擊造成11人受傷。」傷者包括印度 、尼泊爾及埃及 籍人士，以及沙烏地阿拉伯公民。消息人士說，11名傷者中至少有2人因襲擊受到嚴重燒傷，情況危急。

法新社報導，沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」（Public Investment Fund，PIF）總部就設於這棟大樓內。另有一名目擊者表示，一台裝有擴音器的車輛曾警告附近行人尋找掩護。

以沙烏地阿拉伯為首、與葉門叛軍「青年運動」作戰的聯軍發言人馬里奇（Turki al-Malki），在社群媒體發文表示：「金融中心區一棟大樓遭到卑劣的恐怖攻擊。相關單位正在勘查遇襲現場。」

這棟大樓19日也曾遇襲，是沙國自7月與伊朗支持的「青年運動」重新爆發敵對行動以來，數個遭攻擊的知名目標之一。

自從鄰國葉門的內戰戰火重燃以來，沙烏地面臨的攻擊激增。在葉門內戰中，沙國支持獲國際承認的葉門政府對抗青年運動。

今天稍早，葉門西南部官員表示，當地有卡車與巴士遭到空襲，造成26人死亡。青年運動與政府軍互控對方發動這起攻擊。

沙國官員上周表示，利雅德金融區一棟高樓遇襲，造成數個樓層及鄰近兩棟建築受損，但無人傷亡。

獲伊朗撐腰的青年運動宣稱犯下上周的攻擊，但並未宣稱今天發動任何新一波攻擊。

公共投資基金大樓高385公尺，矗立於利雅德的阿布杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District），是區內最醒目地標，而這個金融區也是沙國展現經濟雄心的門面。