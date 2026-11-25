AI摘要 文章摘要整理： 北韓因瑞士制裁松濤園兒童營而放話關閉瑞士駐平壤辦事處，金與正稱此舉損及主權，外界擔憂將影響美韓對北韓的接觸。

北韓 24日威脅關閉瑞士 駐平壤 的外交辦事處，藉以報復瑞士最近制裁北韓的一處兒童營地，理由是該營隊涉嫌從俄羅斯占領的烏克蘭地區將兒童轉移出去。南韓學者認為，若這項威脅成真，恐衝擊美國與南韓接觸平壤的努力。

中央社引述法新社報導，北韓領導人金正恩的胞妹金與正，24日威脅關閉瑞士駐平壤的外交辦事處，距此辦事處重新開放才僅僅數周。

官方性質的北韓中央通信社（Korean Central News Agency）所刊聲明中，金與正譴責瑞士對北韓城市元山的松濤園國際少年團夏令營（Songdowon International Children's Camp）實施制裁是「公開的敵對行為」，是對北韓主權的「嚴重侵犯」。金與正表示，該營地支持北韓與俄羅斯之間的「合法」合作。

松濤園國際少年團夏令營被指灌輸思想，對象是從俄羅斯占領區帶回來的烏克蘭孩童。

瑞士是少數與平壤維持對話的西方國家之一，金與正發表這番言論之際，距離瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）訪問北韓討論關係正常化，僅僅數周而已。

金與正在聲明中說：「我認為，瑞士外交辦事處已自行喪失存在的正當性。」她補充說：「我將建議外交部，近日內對瑞士外交辦事處撤出平壤的問題嚴格以待，並採取相關措施。」

瑞士駐平壤外交辦事處10月下旬正式重新開放，時間約在瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）訪問期間，這是2003年以來瑞士部長首次訪問北韓。

不只瑞士，英國在5月，歐盟在9月對松濤園國際少年團夏令營實施類似的制裁，凍結其資產並禁止與該營地進行金融交易，但鑑於北韓與歐洲國家的金融聯繫有限，這些措施的實際影響尚不清楚。