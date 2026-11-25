AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示德國民意明顯轉向克制，過半受訪者反對對烏軍援，多數也希望在美中之間保持中立，但梅爾茨仍強調應給烏克蘭更強安全保障。

漢堡柯爾伯基金會最新公布的年度「柏林脈動」（Berlin Pulse）民調 顯示，隨著俄烏與中東戰事持續，向來堅守北約與多邊主義的德國 外交政策，正面臨內部民意轉向。調查指出，高達53%的德國受訪者主張應停止向烏克蘭 提供武器，另有83%認為德國應在美中競爭之間保持中立。然而，德國總理梅爾茨23日則直言2008年北約拒絕為烏克蘭入約鋪路「是一項錯誤」，凸顯執政高層強化對烏安全承諾與民間趨向克制的路線落差。

德國之聲中文網報導，柯爾伯基金會委託民調機構forsa於今年9月調查1500名具代表性選民。結果顯示，65%德國受訪者擔憂全球爆發新的軍事衝突，48%認為德國在國際事務上應更保持克制，較去年增加5個百分點。儘管德國身為歐盟最大經濟體，僅40%受訪者支持加強國際參與，低於2025年的48%；高達77%民眾希望政府優先強化外交斡旋，而非軍事介入。

德國民意在俄烏戰爭議題上轉變尤為顯著。柏林當局迄今已向烏克蘭提供價值數十億歐元的武器援助，但本次調查僅46%受訪者贊同繼續支持烏克蘭，較去年的59%大幅滑落，更有53%受訪者明確要求停止軍援。

在跨大西洋關係與地緣政治方面，受美國總統川普不可預測的政策影響，83%受訪者主張德國應在美中之間維持中立，僅15%支持選邊站在美國一方。

在國內保守避戰聲浪升高之際，德國總理梅爾茨23日在柏林與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行聯合記者會時，卻展現力挺烏克蘭安全保障的強硬立場。針對法國總統馬克宏日前在柏林「志願者聯盟」峰會後呼籲重啟烏克蘭入約討論，梅爾茨不僅認同法方立場「合乎邏輯」，更直言事後看來，2008年北約布加勒斯特峰會未採納美國提案、拒絕為烏克蘭入約鋪路確屬誤判，並稱「若烏克蘭當時成為北約成員國，這場戰爭或許本可以避免」。

此番言論形同直接推翻前總理梅克爾（Angela Merkel）任內的關鍵決策。梅爾茨並強調，戰後必須給予烏克蘭類似「北大西洋公約」第五條集體防禦條款、接近正式成員國地位的安全保障，以維護烏克蘭與歐洲整體的未來。