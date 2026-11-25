俄羅斯傳正準備在數周內發射一枚搭載核武的衛星，北約組織秘書長呂特回應，將採取一切必要行動抵禦來自太空的潛在威脅。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 德媒引述機密情資稱俄羅斯疑在數周內發射核武衛星，北約強調將捍衛太空安全，克里姆林宮則否認相關說法並批評消息來源不明。

德國 多家權威媒體近日披露，俄羅斯可能正準備在未來數周內發射一枚搭載核武的衛星，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）與德國高層官員相繼回應。呂特於柏林公開強調，北約 已做好準備，將採取一切必要行動抵禦來自太空的潛在威脅；克里姆林宮則對此予以駁斥，稱相關報導引述「不明消息來源」。

根據北德廣播公司（NDR）、西德廣播公司（WDR）以及南德日報（Sueddeutsche Zeitung）的聯合調查報導，德國軍方與聯邦情報局（BND）內部流傳的機密情資顯示，莫斯科當局正積極籌備發射一枚名為「史普尼克-S」（Sputnik-S）的衛星。該衛星據信搭載了核彈頭，並具備干擾或直接摧毀繞行地球的其他關鍵通訊與觀測衛星的能力。

報導進一步指出，這枚高度敏感的衛星先前一直存放在莫斯科地區的軍事設施內，近期相關的情報評估報告已在多個北約成員國之間秘密傳閱，德國聯邦政府也已正式獲悉此一動態。

正在柏林進行訪問的北約秘書長呂特在被媒體追問此事時，態度堅定地畫出紅線。他表示：「我們將始終確保捍衛北約的每一寸領土，這當然也包括我們在太空領域的安全。」

德國總理梅爾茨坦言對俄羅斯的動向深感關切。（路透）

德國總理梅爾茨對此事既未證實也未否認，但坦言對俄羅斯的動向深感關切。梅爾茨指出：「關於俄羅斯計畫將核武部署至太空的報導並非新鮮事，但每次聽聞依然令人震驚。這反映出莫斯科顯然已準備好將當前的地緣政治局勢，推向更為危險的境地。」

面對西方媒體的連番報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）迅速反擊，批評西方媒體經常引用「不明消息來源」製造恐慌，直言這類缺乏實證的說法「實在不值得認真看待」。

事實上，美國早在2024年初便警告，俄羅斯正在研發針對太空系統的核武反衛星能力。若俄羅斯真的將核武部署至地球軌道，將違反1967年簽署的《外太空條約》。條約第四條明文禁止締約國將攜帶核武或其他大規模毀滅性武器的物體送入地球軌道，也禁止以其他方式在太空部署這類武器，當時的蘇聯也是締約國。

軍事及航太專家指出，若核彈頭在太空引爆，強烈輻射及電磁脈衝可能對大量衛星造成破壞，影響衛星通訊、導航、氣象觀測及軍事偵察等服務。美國太空司令部司令惠廷曾評估，太空核爆可能在最初數小時至數天內，造成低地球軌道約三分之一衛星失效，後續數月還可能有更多衛星受到影響。