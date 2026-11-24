沙烏地阿拉伯首都利雅德最高的摩天大樓24日遭不明拋射物擊中，是這棟位於利雅德金融區的大樓不到一周內第2度遇襲。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地阿拉伯首都利雅德金融區的公共投資基金大樓再度遇襲，造成11人受傷，聯軍與當局都指稱這是青年運動發動的恐怖攻擊。

目擊者表示，沙烏地阿拉伯 首都利雅德最高摩天大樓今天再度遇襲，造成11人受傷。這棟位於金融區的大樓不到1週內已第2度遭攻擊。與葉門叛軍青年運動作戰的聯軍譴責這是「恐怖攻擊」。

法新社報導，目擊者表示，這波襲擊鎖定樓高80層的公共投資基金大樓（Public Investment Fund Tower），沙國主權財富基金公共投資基金（PIF）總部就位於這座大樓內。這座大樓是利雅德阿布杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District, KAFD）的地標。

這棟大樓19日也曾遇襲，是沙國自7月與伊朗 支持的青年運動（Houthis）重新爆發敵對行動以來，數個遭攻擊的知名目標之一。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Malki）在社群媒體發文表示：「金融中心區一棟大樓遭到卑劣的恐怖攻擊。相關單位正在勘查遇襲現場。」但他未指明是哪棟大樓。

沙國民防部門稍後表示，這起當局歸咎於青年運動的襲擊造成11人受傷。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導指出：「這起襲擊造成11人受傷。」傷者包括印度、尼泊爾及埃及籍人士，以及沙烏地阿拉伯公民。

一名掌握襲擊細節的消息人士向法新社透露，大樓今天再度遇襲時，有數名人員正在內部修復上週襲擊造成的損壞。

消息人士說，11名傷者中至少有2人因襲擊受到嚴重燒傷，情況危急。

國營石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Aramco）一棟坐落在阿布杜拉國王金融區內的大樓本月稍早也曾遇襲。利雅德國際機場10月則多次遭攻擊，其中一次襲擊造成14人死亡。

另有一名目擊者告訴法新社，今天有一輛裝設擴音器的車輛曾警告附近的行人尋找掩護。警方隨後封鎖金融區的部分出入口。

公共投資基金大樓高385公尺，矗立於利雅德的阿布杜拉國王金融區是區內最醒目地標，而這個金融區也是沙國展現經濟雄心的門面。