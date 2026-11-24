土耳其軍方直升機訓練時墜毀 導致5名官兵喪命
土耳其國防部證實，一架軍方直升機在西北部艾斯基瑟希省進行飛行訓練時墜毀，造成5名官兵喪命，事故原因目前仍未說明。
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土耳其國防部證實，一架軍方直升機在西北部艾斯基瑟希省進行飛行訓練時墜毀，造成5名官兵喪命，事故原因目前仍未說明。
土耳其國防部表示，一架軍方直升機今天墜毀於國內西北部艾斯基瑟希省（Eskisehir），造成5位軍人死亡。
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路透社報導，土耳其國防部指出，這架直升機事發當時正在飛行訓練。
關於這架AS-532型直升機墜毀的原因，土耳其國防部沒有說明。
法新社報導，土耳其軍方一架S-70型直升機也在本月12日墜毀於國內東部，有4名官兵罹難。
這架直升機墜毀的原因迄今依然不明，官方尚未給出任何解釋。
事故發生在土耳其國內西北部的艾斯基瑟希省，當時是一架軍方直升機正在進行飛行訓練，之後不幸墜毀並造成多人死亡。 土耳其國防部表示，這起直升機墜毀事故共造成5名軍人死亡。報導指出，失事機型為AS-532，且事發時正在執行訓練任務。 目前官方尚未公布這架AS-532直升機的墜毀原因；此外，土耳其軍方本月12日也曾有一架S-70直升機在東部墜毀，造成4名官兵喪命。
精華 FAQ
事故發生在土耳其國內西北部的艾斯基瑟希省，當時是一架軍方直升機正在進行飛行訓練，之後不幸墜毀並造成多人死亡。
土耳其國防部表示，這起直升機墜毀事故共造成5名軍人死亡。報導指出，失事機型為AS-532，且事發時正在執行訓練任務。
目前官方尚未公布這架AS-532直升機的墜毀原因；此外，土耳其軍方本月12日也曾有一架S-70直升機在東部墜毀，造成4名官兵喪命。
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