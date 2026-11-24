AI摘要 文章摘要整理： 土耳其國防部證實，一架軍方直升機在西北部艾斯基瑟希省進行飛行訓練時墜毀，造成5名官兵喪命，事故原因目前仍未說明。

土耳其國防部 表示，一架軍方直升機今天墜毀於國內西北部艾斯基瑟希省（Eskisehir），造成5位軍人死亡。

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal… pic.twitter.com/Rahusf0RIM — Eskisehir.Net (@eskisehirnet) November 24, 2026

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路透社報導，土耳其國防部指出，這架直升機事發當時正在飛行訓練。

關於這架AS-532型直升機墜毀的原因，土耳其國防部沒有說明。

法新社報導，土耳其軍方一架S-70型直升機也在本月12日墜毀於國內東部，有4名官兵罹難。

這架直升機墜毀的原因迄今依然不明，官方尚未給出任何解釋。