日本首相高市早苗（右）19日在深圳亞太經合會（APEC）峰會上，與各國領袖合影後離開舞台。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： FT指出，高市早苗因「台灣有事」言論與北京關係冰封，在APEC上又遭冷遇，反映日本在美中角力下的外交孤立與脆弱。

中國國家主席習近平親自在深圳機場停機坪迎接美國總統川普，日本 首相高市早苗 卻僅獲一名退休中國外交官迎接。上周美中俄歷史性三方峰會場面盛大，高市卻顯得形單影隻，凸顯中日這兩個亞洲最大經濟體的關係有多惡劣。

金融時報（FT）23日報導，中日關係自高市早苗2025年10月出任首相後陷入僵局，導火線是她的「台灣有事」答辯。日本商界領袖、分析人士與官員表示，從高市受到的待遇來看，這場導致兩國關係冰封逾一年的爭端，如今更難落幕。中國限制日本取得關鍵礦物，也使以中國為重要市場的企業承受更大壓力。

高市獲選為執政黨自民黨總裁，部分原因在於她對中強硬。她至今未撤回「台灣有事」言論，但也未再重申。中方此後動員宣傳機器，將高市塑造成復辟日本軍國主義的人物。日方資深官員預期，高市下個月公布新版安保戰略時，社群媒體將掀起新一輪猛烈攻勢。

習近平與高市在深圳APEC 峰會期間握手，但僅止於此。分析人士指出，習近平冷遇高市，中方料定美國及其他國家不會對此發聲，結果也確實如此，讓日本看清自身在亞洲乃至其他地區所謂的友好關係有多脆弱。

川普訪問亞洲期間，高市也未能爭取到與他實質單獨會談的機會，加深東京的疑慮，擔心川普大力向習近平示好，卻相對忽視美日同盟。此外，美中俄峰會開場便凸顯三國是二戰戰勝盟國，日本則是戰敗國。峰會最後發表聯合聲明抨擊國際刑事法院（ICC），而日本正是該法院最大的出資國。

日本已故首相安倍晉三曾透過外交手腕，使日本成為引領亞太地區議程的核心國家。安倍傳記作者、政治分析機構Japan Foresight分析人士哈里斯（Tobias Harris）表示：「從這樣一場活動就能看出，日本有多容易陷入孤立。」

哈里斯說：「如果你是中國，想要挑戰美國的同盟體系，那麼美日同盟就是你必須打破的一環。顯然，習近平認為，中國有機會在川普任內做到這一點。」

日本國際基督教大學國際關係專家納吉（Stephen Nagy）指出，日本面臨的更大危險在於，面對日益強大的中國及川普執政下難以捉摸的美國，其他國家並未對高市受到的冷遇提出異議。

多位外交官表示，過去APEC領袖或許會公開抱怨重要成員受到不平等待遇，但如今很難想像除了美國，還有誰敢這麼做。一名駐東京外交官說：「我認為，不能責怪各國沒有發聲支持日本。關鍵在於，習近平成功地讓日本在亞太峰會上顯得不那麼重要，並將高市排除在主要領袖行列之外。日本可能得習慣這種情況。」

不過，早稻田大學教授中林美惠子表示，高市也欠缺外交手腕及建立中等強國聯盟的能力。高市原本可以在APEC峰會期間與更多國家領袖會晤，「她本應把握每一次會晤機會，卻沒有這麼做。這意味著沒有人知道她的外交目標是什麼。她擅長與日本民眾溝通，卻未讓其他國家了解日本正在奉行什麼戰略。」